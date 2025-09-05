ETV Bharat / technology

ମାତ୍ର ₹6,750ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Lava Bold N1 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ - LAVA BOLD N1 5G LAUNCHED

ଲାଭା ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 7000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଦାମରେ ଏକ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ କଣ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Lava Bold N1 5G
Lava Bold N1 5G (Image Credits: Lava Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲାଭା ମୋବାଇଲ୍ସ ଭାରତରେ ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5G ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 90Hz HD+ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ Unisoc T765 ଚିପସେଟ୍, 4GB RAM, 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏକ 13MP AI ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 18W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Android 15ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍‌ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ଓ ଆପଣ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫୋନ ଆପଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆସିପାରେ । ତେବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଓ ଫୋନ ଉପରେ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଦାମ କେତେ ଅଛି ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Lava Bold N1 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.75 ଇଞ୍ଚ HD + LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 90Hz ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ରେସିଓ 20:9 ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ Unisoc T765 ଚିପସେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ 4GB ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ RAM ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫଳରେ ଫୋନର ମୋଟ RAM 8GB ହୋଇଯାଏ । ମାଇକ୍ରୋ SD କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଫୋନର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଡୁଆଲ୍‌ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ଦି ଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ଅନସ୍ପେସିଫାଇଡ୍‌ ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନର କ୍ୟାମେରାରେ Portrait, Night, Pro ଓ Slow Motion ମୋଡ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସ 30fpsରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନରେ ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ଦିଆୟାଇଛି ।

ଲାଭାର ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଦୁଇଟି ନାନୋ SIM ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି Wi-Fi, Bluetooth 4.2, OTG ଓ USB Type-C ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ ଧୂଳି ଓ ସ୍ପ୍ଲାସ୍‌ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି । ଫୋନରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 18 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଫୋନର ବାକ୍ସରେ ଏକ 10 ୱାଟ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ ଆଡପ୍ଟର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।

ଡିସପ୍ଲେ6.75 ଇଞ୍ଚ HD + LCD ସ୍କ୍ରିନ୍
ପ୍ରୋସେସରଅକ୍ଟା-କୋର୍ Unisoc T765 ଚିପସେଟ୍
ରାମ୍‌ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
ପଛ କ୍ୟାମେରାଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା: 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା
ଆଗ କ୍ୟାମେରା5MP
ବ୍ୟାଟେରୀ5000mAh, 18 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15
ଧୂଳି ଓ ସ୍ପ୍ଲାସ୍‌ ପ୍ରତିବନ୍ଧକIP54 ରେଟିଂ

Lava Bold N1 5G: ଦାମ, ଅଫର ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 7,499 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 7,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା Champagne Gold ଏବଂ Royal Blue ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ Bold N1 5G କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା Amazon Great Indian Festival 2025 ସମୟରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡିଲ୍ ପାଇପାରିବେ ।

ଗ୍ରାହକମାନେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ EMI କାରବାରରେ 750 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5Gର 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 6,749 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 7,249 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।

ଭାରିଏଣ୍ଟବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟଅଫର ମୂଲ୍ୟ
4GB RAM + 64GB7,499 ଟଙ୍କା6,749 ଟଙ୍କା
4GB RAM + 128GB7,999 ଟଙ୍କା7,249 ଟଙ୍କା
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲା Samsung Galaxy S25 FE 5G; ଦାମ, ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ

For All Latest Updates

TAGGED:

LAVA BOLD N1 5G PRICELAVA BOLD N1 5G INDIA LAUNCHLAVAଲାଭାLAVA BOLD N1 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.