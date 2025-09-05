ମାତ୍ର ₹6,750ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Lava Bold N1 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ - LAVA BOLD N1 5G LAUNCHED
ଲାଭା ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 7000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଦାମରେ ଏକ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ କଣ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 5, 2025 at 4:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲାଭା ମୋବାଇଲ୍ସ ଭାରତରେ ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5G ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 90Hz HD+ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ Unisoc T765 ଚିପସେଟ୍, 4GB RAM, 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏକ 13MP AI ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 18W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Android 15ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ଓ ଆପଣ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫୋନ ଆପଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆସିପାରେ । ତେବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଓ ଫୋନ ଉପରେ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଦାମ କେତେ ଅଛି ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
September 5, 2025
Lava Bold N1 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.75 ଇଞ୍ଚ HD + LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 90Hz ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ରେସିଓ 20:9 ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ Unisoc T765 ଚିପସେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ 4GB ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ RAM ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫଳରେ ଫୋନର ମୋଟ RAM 8GB ହୋଇଯାଏ । ମାଇକ୍ରୋ SD କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଫୋନର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦି ଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ଅନସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନର କ୍ୟାମେରାରେ Portrait, Night, Pro ଓ Slow Motion ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ରେ ୟୁଜର୍ସ 30fpsରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନରେ ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆୟାଇଛି ।
#BoldN15G – Be Fearless.— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 5, 2025
Spl. Launch Price 👇🏻
4GB+64GB – ₹6,749*
4GB+128GB – ₹7,249*
Sale Starts on Day 1 of Amazon Great Indian Festival Early Deals
True 5G – Works on ALL Indian 5G networks.
Supports 4K Video Recording at 30FPS & Much More.
*Incl. of offers
**Virtual RAM pic.twitter.com/s8CrJU04SH
ଲାଭାର ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଦୁଇଟି ନାନୋ SIM ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି Wi-Fi, Bluetooth 4.2, OTG ଓ USB Type-C ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ ଧୂଳି ଓ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି । ଫୋନରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 18 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଫୋନର ବାକ୍ସରେ ଏକ 10 ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଆଡପ୍ଟର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.75 ଇଞ୍ଚ HD + LCD ସ୍କ୍ରିନ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|ଅକ୍ଟା-କୋର୍ Unisoc T765 ଚିପସେଟ୍
|ରାମ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ
|4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା: 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|5MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|5000mAh, 18 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 15
|ଧୂଳି ଓ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
|IP54 ରେଟିଂ
Lava Bold N1 5G: ଦାମ, ଅଫର ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 7,499 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 7,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା Champagne Gold ଏବଂ Royal Blue ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ Bold N1 5G କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା Amazon Great Indian Festival 2025 ସମୟରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡିଲ୍ ପାଇପାରିବେ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ EMI କାରବାରରେ 750 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଲାଭା ବୋଲ୍ଡ N1 5Gର 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 6,749 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 7,249 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ
|ଅଫର ମୂଲ୍ୟ
|4GB RAM + 64GB
|7,499 ଟଙ୍କା
|6,749 ଟଙ୍କା
|4GB RAM + 128GB
|7,999 ଟଙ୍କା
|7,249 ଟଙ୍କା
#BoldN15G— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 5, 2025
Spl. Launch Price 👇🏻
4GB+64GB – ₹6,749*
4GB+128GB – ₹7,249*
👉🏻 https://t.co/XjwmC39mMB
Sale Starts on Day 1 of Amazon Great Indian Festival Early Deals
True 5G – Works on ALL Indian 5G networks.
4K Video Recording at 30FPS & Much More.
*Incl. of offers
**Virtual RAM pic.twitter.com/YaMLUgrdGY