Lavaର ଜଲୱା; ₹13,499ରେ ଆଣିଲା 50MP AI କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ - LAVA BLAZE AMOLED 2 5G

ଲାଭା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ମାତ୍ର 13,499 ଟଙ୍କାରେ 50MP ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Lava Blaze AMOLED 2 5G
Lava Blaze AMOLED 2 5G (Image Credits: Lava Mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 4:06 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରୋଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 'ଲାଭା ବ୍ଲେଜ୍ AMOLED 2 5G'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 7060 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଲାଭା ବ୍ଲେଜ୍ AMOLED 2 5Gରେ 6.67 ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 50MP ପଛ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 33W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।

ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ Blaze ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଫୋନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ବ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ ଡେଣା ପରି ଡିଜାଇନ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ମୋବାଇଲର ପଛ ଭାଗରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ଆୟତାକାର କ୍ୟାମେରା ବାର୍‌ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଓ ଏକ LED ଫ୍ଲାସ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନର ବ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାନେଲର ତଳ ବାମ ପଟରେ Lavaର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫୋନକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରି

Lava Blaze AMOLED 2 5G: ଦାମ

ଲାଭା ବ୍ଲେଜ୍ AMOLED 2 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 13,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଫେଦର ହ୍ବାଇଟ୍ ଏବଂ ମିଡନାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେଲ୍‌ ପରେ ଏହା ଡୋରଷ୍ଟେପ୍‌ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Lava Blaze AMOLED 2 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଲାଭା ବ୍ଲେଜ୍‌ ଆମୋଲେଡ୍‌ 2 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.67-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍‌ ଏଚଡି ପ୍ଲସ୍‌ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌, ହୋଲ୍‌ ପଞ୍ଚ କ୍ୟାମେରା କଟଆଉଟ୍‌ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 7070 SoC ଚିପସେଟ୍‌, 6GB LPDDR5 RAM ଓ 128GB UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଦ୍ବାରା ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ।

ଏହାର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX752 ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା ଦେଇଥିବାବେଳେ LED ଫ୍ଲାସ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ ଲାଗି ଏଥିରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପାଣି ଓ ସ୍ପ୍ଲାସ୍‌ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି ।

ସେହିପରି ଏଥିରେ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର ଓ ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ କୁଲିଂ ଚାମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନଟି ଅଧିକ ଗରମ ହେବନାହିଁ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 33 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନର ଆକାର 7.55 ମିମି ଥିବାବେଳେ ଓଜନ 174 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ରହିଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ 5G ନେଟୱର୍କ ଲାଗି ଡୁଆଲ ସିମ୍‌ ସମର୍ଥନ, ୱାଇ-ଫାଇ ଭର୍ସନ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ v5.2, USB ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଜିପିଏସ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ6.67-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍‌ ଏଚଡି ପ୍ଲସ୍‌ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌
ପ୍ରୋସେସରମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 7070 SoC
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 33 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP Sony IMX752 ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା
ଆଗ କ୍ୟାମେରା8MP
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ6GB LPDDR5 ଓ 128GB UFS 3.1
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15
