ଲାଭା ଆଣୁଛି ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ
ଲାଭା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Lava Agni 4କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ମାସ ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 3, 2025 at 11:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Lava ଗତ ବର୍ଷ ଡୁଆଲ୍-ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 3 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହି ମଧ୍ୟମ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ 3D କର୍ଭଡ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପଛ ପ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ Agni 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି Lava Agni 4କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4 ଦୀପାବଳି ପରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।
କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4 ଟିଜ୍ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡର "ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଡିଲ୍ସ" ପୃଷ୍ଠାରେ, କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4 5G ଫୋନର ଏକ ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଲାଭା କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ Agni 4 ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବ ଯାହା ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
Lava Agni 4: ଡିଜାଇନ
ନୂତନ ଅଗ୍ନି 4 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 3 ପରି ଡୁଆଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ 5G ଫୋନଟି iPhone Air ପରି ଦେଖାଯିବ । ପଛ ପ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ପଛ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା Apple iPhone Air ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଫୋନଟି ଉପରେ ସ୍ପିକର ସହିତ ଏକ ଗୋଲାକାର ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି ।
Lava Agni 4: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଅଗ୍ନି-4ର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲିକ୍ ଅନୁସାରେ ଏହା MediaTek Dimensity 8350 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । ଲିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲାଭା ଫୋନ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 3 5G ଫୋନରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଲିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, Lava Agni 4 5G ଫୋନ 6.78-ଇଞ୍ଚ FullHD+ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏକ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ । ଯଦି ଲିକ୍ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି Lava ଫୋନ ଏକ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରେ ।
Lava Agni 4: ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?
ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4ର ମୂଲ୍ୟ ₹25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଲାଭା ଅଗ୍ନି-3ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ₹20,999 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାୟାଇଛି । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି MediaTek Dimensity 7300X, କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଆକ୍ସନ କୀ, 50MP OIS କ୍ୟାମେରା, 8MP ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
