GST 2.0: ଶସ୍ତା ହେଲା KTM 160 Duke, RC 200 ଓ 250 Adventure ବାଇକ୍‌

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖଠାରୁ ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି KTM 160 Duke, RC 200 ଓ 250 Adventure ବାଇକ୍‌ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଶସ୍ତା ହେଲା KTM 160 Duke, RC 200 ଓ 250 Adventure ବାଇକ୍‌
ଶସ୍ତା ହେଲା KTM 160 Duke, RC 200 ଓ 250 Adventure ବାଇକ୍‌ (Image Credit: KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 11:12 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: KTM ଲଭରଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ KTM ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍‌ ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛି । 350 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ଟିକସ 28 ପ୍ରତିଶତରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, KTM 160 Duke, KTM RC 250 ଏବଂ KTM 250 Adventure ପରି ମୋଟରସାଇକେଲ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଛି । ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ₹20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...

ମଡେଲପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟନୂଆ ମୂଲ୍ୟକେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ?
KTM 160 Duke1.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା14,000 ଟଙ୍କା
KTM 200 Duke2.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା1.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା16,000 ଟଙ୍କା
KTM 250 Duke2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା2.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା18,000 ଟଙ୍କା
KTM 250 Adventure2.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା2.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା20,000 ଟଙ୍କା
KTM RC 2002.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା2.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା18,000 ଟଙ୍କା

ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା KTM 160 Dukeର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 1.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏବେ ଏହା 1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା 14,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି 200 Duke ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ଯାହା 2.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଡ୍ୟୁକ୍‌ ବାଇକ୍‌ ପ୍ରାୟ 16,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 250 Dukeର ମୂଲ୍ୟ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 18,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

20 ହଜାର ଶସ୍ତା ହେଲା 250 Adventure

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ 250 ଆଡଭେଞ୍ଚର ଉପରେ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ 2.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଏବେ 2.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ବାଇକ୍‌ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 20,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, RC 200ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା 2.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା 18,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର ଜିଏସଟି ଅନୁଯାୟୀ KTMର ​​390 ସିରିଜ୍ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ପ୍ରତିଶତର ଉଚ୍ଚ ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଆସିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 31 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଜିଏସଟି 31 ପ୍ରତିଶତରୁ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳରେ KTM ପାଇଁ, 390 Dukeର ମୂଲ୍ୟ 2.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, RC 390ର ମୂଲ୍ୟ 3.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ Enduro Rର ମୂଲ୍ୟ 3.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସସପେନସନ ଟ୍ରାଭେଲ ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ-ସ୍ପେକ୍‌ ବାଇକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 3.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ, 390 Adventure Xର ମୂଲ୍ୟ 3.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 390 Adventureର ମୂଲ୍ୟ 3.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ।

