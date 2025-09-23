GST 2.0: ଶସ୍ତା ହେଲା KTM 160 Duke, RC 200 ଓ 250 Adventure ବାଇକ୍
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖଠାରୁ ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି KTM 160 Duke, RC 200 ଓ 250 Adventure ବାଇକ୍ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 23, 2025 at 11:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: KTM ଲଭରଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ KTM ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛି । 350 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ଟିକସ 28 ପ୍ରତିଶତରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, KTM 160 Duke, KTM RC 250 ଏବଂ KTM 250 Adventure ପରି ମୋଟରସାଇକେଲ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଛି । ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ₹20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...
|ମଡେଲ
|ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ
|ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
|କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ?
|KTM 160 Duke
|1.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|14,000 ଟଙ୍କା
|KTM 200 Duke
|2.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|1.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|16,000 ଟଙ୍କା
|KTM 250 Duke
|2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|2.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18,000 ଟଙ୍କା
|KTM 250 Adventure
|2.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|2.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|20,000 ଟଙ୍କା
|KTM RC 200
|2.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|2.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18,000 ଟଙ୍କା
ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା KTM 160 Dukeର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 1.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏବେ ଏହା 1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା 14,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି 200 Duke ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ଯାହା 2.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଡ୍ୟୁକ୍ ବାଇକ୍ ପ୍ରାୟ 16,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 250 Dukeର ମୂଲ୍ୟ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 18,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
20 ହଜାର ଶସ୍ତା ହେଲା 250 Adventure
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ 250 ଆଡଭେଞ୍ଚର ଉପରେ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ 2.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଏବେ 2.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ବାଇକ୍ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 20,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, RC 200ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା 2.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା 18,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର ଜିଏସଟି ଅନୁଯାୟୀ KTMର 390 ସିରିଜ୍ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ପ୍ରତିଶତର ଉଚ୍ଚ ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଆସିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 31 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଜିଏସଟି 31 ପ୍ରତିଶତରୁ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳରେ KTM ପାଇଁ, 390 Dukeର ମୂଲ୍ୟ 2.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, RC 390ର ମୂଲ୍ୟ 3.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ Enduro Rର ମୂଲ୍ୟ 3.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସସପେନସନ ଟ୍ରାଭେଲ ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ-ସ୍ପେକ୍ ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 3.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ, 390 Adventure Xର ମୂଲ୍ୟ 3.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 390 Adventureର ମୂଲ୍ୟ 3.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ।