ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ KTM ଭାରତରେ 160 Duke ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଲାଇନଅପ୍ରେ ଥିବା KTM 200 ଡ୍ୟୁକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଛୋଟ ମଡେଲ୍ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ନେକେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର ଭାବରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିବାବେଳେ ଏହା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ 160cc ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ KTM ଇଣ୍ଡିଆରେ KTM 1390 Super Duke R, KTM 890 Duke R, KTM 390 Duke, KTM 250 Duke ଏବଂ KTM 200 Duke ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ KTM ମଧ୍ୟ 125 Duke ବିକ୍ରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ 160 Duke ହେଉଛି ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ।
KTM 160 Duke: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ
କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ରଖିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ Yamaha MT-15 V2 ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 15,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା । ତଥାପି, 160 Duke ଏହାର ଜାପାନୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଫିଚରରେ ଭରପୂର । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏକ ସୁଲଭ ବାଇକ୍ ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ମୁକାବିଲା Yamaha MT-15 ସହିତ ହେବ, ଯାହାର ଦାମ 1.70 ଲକ୍ଷରୁ 1.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ ଉପରେ 10 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ବାଇକ୍ ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଇକ୍। ଡ୍ୟୁକ୍ ସିରିଜର ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 160 ଡ୍ୟୁକ୍ ଆଗମନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ RC 160 ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଯାହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା RC ବାଇକ୍ ହେବ ଏବଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
KTM 160 Duke: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ମିଳୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବାଇକ୍ରେ 164.2cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, SOHC ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 9500 rpmରେ 18.7 bhp ପାୱାର ଏବଂ 7500 rpmରେ ସର୍ବାଧିକ 15.5 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଥ୍ରଟଲ୍ ରାଇଡ୍-ବାଏ-ୱେୟାର ଫିଚର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପରମୋଟୋ ABS ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ରହିଛି । ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ABS ପଛ ଚକକୁ ସ୍ବିଚ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
KTM 160 Duke: ଡିଜାଇନ ଓ ଫିଚର୍ସ
କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ନୂତନ 160 Duke ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ 160 cc ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି । ବାଇକ୍ରେ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର KTM LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ସାର୍ପ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ କଭର, ଚଉଡା ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍, ସ୍ଲିକ୍ ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏବଂ LED ଟେଲ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି । ପେଣ୍ଟ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କମଳା-କଳା ଏବଂ ନୀଳ-ଧଳା (କମଳା ହାଇଲାଇଟ୍ସ ସହିତ) ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ବାଇକ୍ରେ 5.0-ଇଞ୍ଚ LCD ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ରିସିପ୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ ଭଳି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି ।
