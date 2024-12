ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Kia Syrosର ଖୁଲାସା; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ବିକ୍ରି - KIA SYROS COMPACT SUV UNVEILED

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋରିଆର କାର ନିର୍ମାତା କିଆ (Kia) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ନୂତନ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି କିଆ ସାଇରସ୍‌ର ଖୁଲାସା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି କାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୂଚନ ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲକୁ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଇନ୍ ଅପ୍‌ରେ Kia Seltos ଏବଂ Kia Sonet ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ ।

କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ନୂତନ କିଆ ସାଇରସ୍‌ରେ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ସାମିଲ କରିଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଏସୟୁଭି କିମ୍ବା ସବ୍-4 ମିଟର ସେଗମେଣ୍ଟ ମଡେଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ । ପାୱାର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭାବରେ ଏହି କାରରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କିଆ ସୋନେଟ୍‌ର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Kia Syrosର ଟ୍ରିମ:-

କମ୍ପାନୀ କିଆ ସାଇରସ୍‌ର 6ଟି ଟ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ HTK, HTK (O), HTK Plus, HTX, HTX Plus ଏବଂ HTX Plus (O) ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ନୂତନ କିଆ ସାଇରସ୍‌ ପାଇଁ ବୁକିଂ 2025 ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦିଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଫେବୃଆରୀ 2025ରୁ ସାଇରସ୍‌ର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।