Kia Carens Clavisର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ HTX(O) ଲଞ୍ଚ; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ

କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର Kia Carens Clavisର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ HTX(O)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ ଓ କଣ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis (Image Credit: Kia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର ନିର୍ମାତା କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର କିଆ କାରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ୍ MPV ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ହାଇ-ସ୍ପେକ୍ HTX(O) ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରିମ୍ HTX ଏବଂ HTX+ ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ କମ୍ପାନୀ କିଆ କାରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ୍‌ର 6-ସିଟ୍ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆହୁରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି, କାରଣ ଏହି ଲେଆଉଟ୍ ଏବେ ମିଡ୍‌-ସ୍ପେକ୍ HTK+ ଏବଂ HTK+(O) ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Kia Carens Clavis
ଇଣ୍ଟିରିଅର (Image Credit: Kia)

Kia Carens Clavis HTX(O): କଣ ନୂଆ ?

ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ HTX+ ଟ୍ରିମ୍ ତଳେ ଥିବା ନୂତନ HTX(O)ରେ 8-ସ୍ପିକର୍ ବୋସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫିଚର ପୂର୍ବରୁ HTX+ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ତଳ ଟ୍ରିମ୍‌ରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ (ଇକୋ, ନର୍ମାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ)କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଟୋ ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍, 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ, ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, LED ହେଡଲାଇଟ୍, ଦୁଇଟି 12.25-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ସାମିଲ ।

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis (Image Credit: Kia)

ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଭାବେ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌, EBD ସହିତ ABS, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିଅର ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ESC), ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍‌ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (TPMS) ସାମିଲ ।

Kia Carens Clavis: ଇଞ୍ଜିନ

ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, କିଆ କାରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ୍‌ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । 1.5L ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ 113.42 bhp ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ 114Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ, 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ସେହିପରି 1.5L ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ 157.81 bhp ପାୱାର ଏବଂ 253 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis (Image Credit: Kia)

ତୃତୀୟରେ, 1.5L ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 114.41 bhp ପାୱାର ଏବଂ 250 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ, 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ନୂତନ କିଆ କାରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ୍‌ କେବଳ HTX(O) ଟ୍ରିମ୍‌ରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 158 bhp ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହି କାରଟି ଉଭୟ 6 ଏବଂ 7 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କନଫିଗିରେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis (Image Credit: Kia)

Kia Carens Clavis HTX(O): ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ

କିଆ କାରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ୍‌ MPVର 6-ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ HTK+ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 16.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । Carens Clavis MPVର 6-ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କନଫିଗିରେସନରେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । Carens Clavis MPVର ସମସ୍ତ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ 6-ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କନଫିଗିରେସନରେ ଆସେ:

ଭାରିଏଣ୍ଟଇଞ୍ଜିନଟ୍ରାନ୍ସମିଶନସିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟାମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
HTK+1.5 TGDi7-ସ୍ପିଡ୍‌ DCT6₹ 16,28,064
HTK+1.5 CRDi6-ସ୍ପିଡ୍‌ ଅଟୋମେଟିକ୍‌6₹ 17,34,037
HTK+(O)1.5 TGDi7-ସ୍ପିଡ୍‌ DCT6₹ 17,05,135
HTX (O)1.5 TGDi7-ସ୍ପିଡ୍‌ DCT6/7₹ 19,26,717

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ, Kia Carens Clavis ଅନ୍ୟ MPV ଯେପରିକି Maruti Suzuki XL6, Toyota Innova Crysta ଏବଂ Toyota Innova Hycross ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ ।

