ମହାକାଶରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପଠାଇଲା NISAR; ଦିଶିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର
ଜୁଲାଇ 30ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନାସା-ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ମିଶନ ନିସାର ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋକୁ ପଠାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 27, 2025 at 11:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ)ର ମିଳିତ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ NISAR (ନାସା-ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର)ରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର କିଛି ଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜୁଲାଇ 30ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ଉନ୍ନତ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ସିଆନ୍ ଡଫି ଏହି ନୂତନ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଏପପି ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଏ । ସିଆନ୍ ଡଫି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ । ଏହି ମିଶନ କେବଳ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ନିଜସ୍ବ ଜଗତ ବାହାରେ ଥିବା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ NISARର ଉନ୍ନତ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମର ଶକୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
Fresh views from space 🌍— NASA JPL (@NASAJPL) September 25, 2025
NISAR has released preliminary radar images that show its ability to distinguish between different land cover. Launched in July, the NASA-ISRO satellite tracks changes big and small on Earth’s land and ice surfaces. https://t.co/2EiWDt7S6Y pic.twitter.com/7XmersYG7J
ନିସାରର ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ କଣ ଦିଶିଲା ?
ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ, NISARର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ମେନର ମାଉଣ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଦ୍ବୀପକୁ କଏଦ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳାଶୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫସଲ ଜମି, ଚରାଭୂମି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ନିସାରର ରାଡାର କ୍ଷମତା କିପରି ସଠିକତାର ସହିତ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ । ନିସାରର ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତଥ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି କ୍ଷତି, ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।
କେଉଁ ଟେକନିକ୍ରେ ଉଠାଗଲା ଫଟୋ ?
ନିସାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଯାହା L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଉଭୟ ବହନ କରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । NASAର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ଭେଦ କରିପାରିବ, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିପାରିବ ଏବଂ ବରଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଳି ଭୂମି ଗତିବିଧି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରୋର S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଫସଲ, ଘାସଭୂମିରେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିସାରକୁ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବ-ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ।
The images are IN! 🌍— NASA 360 (@NASA360) September 26, 2025
Early data from @NASA/@isro’s NISAR mission is already revealing Earth in stunning new detail. And this is just the beginning. Full science operations start this fall.
Take a look 👇 https://t.co/2Uzk7EVQby pic.twitter.com/6FDkBXx61p
କେତେ ଥର ପୃଥିବୀକୁ ସ୍କାନ କରେ ନିସାର ?
ଏହି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ଦୁଇ ଥର ପୃଥିବୀର ଭୂମି ଏବଂ ବରଫକୁ ସ୍କାନ କରୁଛି । ଏଥିଲାଗି ଉପଗ୍ରହଟି ଏକ ବିଶାଳ 12-ମିଟର ଆଣ୍ଟେନା ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ନାସା ଦ୍ବାରା ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଫଳକ ଆଣ୍ଟେନା । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ (Science Operation) ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଆଗୁଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂଚନା ଦେବ ନିସାର
ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ନିସାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ମିଶନ ନାସା-ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ବୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ । ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ନିସାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ରାଡାର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।