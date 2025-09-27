ETV Bharat / technology

ମହାକାଶରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପଠାଇଲା NISAR; ଦିଶିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର

ଜୁଲାଇ 30ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନାସା-ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ମିଶନ ନିସାର ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋକୁ ପଠାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 11:17 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ)ର ମିଳିତ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ NISAR (ନାସା-ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର)ରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର କିଛି ଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜୁଲାଇ 30ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ଉନ୍ନତ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ସିଆନ୍ ଡଫି ଏହି ନୂତନ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଏପପି ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଏ । ସିଆନ୍ ଡଫି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ । ଏହି ମିଶନ କେବଳ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ନିଜସ୍ବ ଜଗତ ବାହାରେ ଥିବା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ NISARର ଉନ୍ନତ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମର ଶକୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।

ନିସାରର ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ କଣ ଦିଶିଲା ?

ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ, NISARର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ମେନର ମାଉଣ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଦ୍ବୀପକୁ କଏଦ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳାଶୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫସଲ ଜମି, ଚରାଭୂମି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ନିସାରର ରାଡାର କ୍ଷମତା କିପରି ସଠିକତାର ସହିତ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ । ନିସାରର ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତଥ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି କ୍ଷତି, ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।

କେଉଁ ଟେକନିକ୍‌ରେ ଉଠାଗଲା ଫଟୋ ?

ନିସାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଯାହା L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଉଭୟ ବହନ କରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । NASAର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ଭେଦ କରିପାରିବ, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିପାରିବ ଏବଂ ବରଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଳି ଭୂମି ଗତିବିଧି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରୋର S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଫସଲ, ଘାସଭୂମିରେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିସାରକୁ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବ-ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ।

କେତେ ଥର ପୃଥିବୀକୁ ସ୍କାନ କରେ ନିସାର ?

ଏହି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ଦୁଇ ଥର ପୃଥିବୀର ଭୂମି ଏବଂ ବରଫକୁ ସ୍କାନ କରୁଛି । ଏଥିଲାଗି ଉପଗ୍ରହଟି ଏକ ବିଶାଳ 12-ମିଟର ଆଣ୍ଟେନା ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ନାସା ଦ୍ବାରା ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଫଳକ ଆଣ୍ଟେନା । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ (Science Operation) ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଆଗୁଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂଚନା ଦେବ ନିସାର

ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ନିସାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ମିଶନ ନାସା-ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ବୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ । ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ନିସାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ରାଡାର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତ, ଆମେରିକା ଓ ସାରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ NISAR: ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ

