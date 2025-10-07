ETV Bharat / technology

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ

ମେଡିସିନ ପରେ ଆଜି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା (Image Credits: X/@NobelPrize)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 3:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଡିସିନ ପରେ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Physics)ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍କଲି କ୍ୟାମ୍ପସର ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ୟେଲ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଚେଲ ଏଚ୍. ଡେଭୋରେଟ୍ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଣ୍ଟା ବାର୍ବାରା କ୍ୟାମ୍ପସର ଜନ୍ ଏମ୍. ମାର୍ଟିନିସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ରୟାଲ୍ ସ୍ବିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ "ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟରେ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଟନେଲିଂ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିମାଣୀକରଣ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ" ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇଛି । ନିୟମିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟରେ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଭାବ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ।

ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 2025 ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ନୋବେଲ କମିଟି (ETV Bharat)

ତେବେ ଏହି 3 ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ୍ବାଣ୍ଟମ୍‌ ମେକାନିକ୍ସ କଣ ଓ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କିପରି ଏହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କ୍ବାଣ୍ଟମ୍‌ ମେକାନିକ୍ସ କଣ ?

କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ପରମାଣୁ ଏବଂ କଣିକା ଭଳି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏକ କଣିକା ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ନ ଭାଙ୍ଗି ଏକ କାନ୍ଥ ଦେଇ ଗତି କରିପାରେ । ଏହାକୁ ଟନେଲିଂ କୁହାଯାଏ । କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଆମକୁ ଆଲୋକ କିପରି କାମ କରେ, ପରମାଣୁ କିପରି ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଲେଜର ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସମ୍ଭବ ତାହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦିଓ ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁଣାଯାଏ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ, କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସିଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବା । ଏହି ଅଜବ ଆଚରଣକୁ ଟନେଲିଂ (Tunneling) କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଣିକା ଏକାଠି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଏହି 3ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା ବଡ଼ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଯାହା ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

କାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଦେଲା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ?

1984 ଏବଂ 1985 ମସିହାରେ ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ମିଚେଲ୍ ଏଚ୍. ଡେଭୋରେଟ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ଏମ୍. ମାର୍ଟିନିସ୍ ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ବିନା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ସର୍କିଟରେ, ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ-ପରିବାହୀ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ଦ୍ବାରା ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟକୁ ପରଖିଥିଲେ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା । ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ଗତିଶୀଳ ଚାର୍ଜ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଣିକା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ସର୍କିଟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା ।

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଣିକା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରଥମେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିନା ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଫସି ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଏହା ଏକ କାନ୍ଥ ପଛରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏହା ପାର କରିପାରୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ, ଏହା ଟନେଲିଂ ନାମକ ଏକ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଖସିଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ପଳାଇଯାଏ, ଏକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଣାଳୀଟି କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସର ନିୟମ ପାଳନ କରେ । ଏହା କୌଣସି ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାର କରେ ନାହିଁ- ଏହା କେବଳ ସ୍ଥିର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ଏପରି କରିଥାଏ ।

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଲେ ଏରିକ୍ସନ କହିଛନ୍ତି, "ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ବହୁତ ଭଲ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ, କାରଣ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ।"

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସରେ ଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ । କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲିଛି । ଏଥିରେ ସୁପର-ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ (କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି), ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୂତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର) ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାପ ଉପକରଣ (କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ ସେନ୍ସର) ସାମିଲ । ଏହି ଉଦ୍ଭାବନଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ କାମ କରିବୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।

226 ଜଣଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର

1901ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ 118 ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 226 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଜନ୍ ହପଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଜେଫ୍ରି ହିଣ୍ଟନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 6) ତିନି ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମ୍ୟାରୀ ଇ. ବ୍ରୁଙ୍କୋ, ଫ୍ରେଡ୍ ରାମସଡେଲ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶିମୋନ୍ ସାକାଗୁଚିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଘୋଷଣା ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର; ଚିକିତ୍ସାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ

