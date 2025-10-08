IMC 2025: ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କଲା ମାଗଣା AI କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓ ସେଫ୍ଟି ଜିଓଭାରତ ଫୋନ୍
ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏଆଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାମକ ଏକ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 8, 2025 at 5:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଓ ତାର ନୂତନ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଏଆଇ କ୍ଲାସରୁମ୍' ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ଏକ 4 ସପ୍ତାହର ମାଗଣା କୋର୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ମୌଳିକତା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଜିଓ ମାତ୍ର ₹799ରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା JioBharat ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ବସସ୍କ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 2025 (IMC 2025)ରେ ଏହି କୋର୍ସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଜିଓ କହିଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ JioPC ଏବଂ ଜିଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
JioPCରେ ଜିଓର AI Classroom
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି www.jio.com/ai-classroomରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ରେ ସହଜରେ ଆକ୍ସେସ କରାଯାଇପାରିବ । ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ଜିଓ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ JioPC ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ Jio ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଏକ ସମାପ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ ପାଇବେ ।
କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ?
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ AI ଟୁଲ୍ ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ AI ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ, କାହାଣୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିଖାଇବ । ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ AI ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ କହିଛି, "ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସଶକ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ । Jio AI Classroom ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ AI ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନେତା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ।"
JioBharat Platformରେ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
ଜିଓ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଫିଚର ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ସେଫ୍ଟି ସିଲ୍ଡ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା ଗତବର୍ଷ ଆସିଥିବା Jio Bharat ମଡେଲର ନୂଆ ମଡେଲ୍ 'Jio Bharat B2' । ଆଜି IMC 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଓ ଏହି ଫିଚର ଫୋନର ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଫୋନର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିପାରିବେ । ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସହ ଆସୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଫୋନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
- ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
Jio Bharat B2ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ ଫିଚର । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆପଣ ଏହି ଫୋନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେବା ପରେ, ଆପଣ Jio Bharat B2କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ Jioର Companion Appକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ Jio Bharat B2କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
ଥରେ Jio Bharat B2 ଫୋନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଉକ୍ତ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାସହିତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ । ତାଙ୍କ ଫୋନ ନେଟୱର୍କ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ । ଏହାସହିତ ଉକ୍ତ ଫୋନରେ ଥିବା କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ । ଜିଓର କହିବାନୁସାରେ, ଏହାଦ୍ବାରା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ଠକେଇକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ।
Jio Bharat B2 ହେଉଛି ଏକ କୀ-ପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ । ଏଥିରେ 2.4-ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ 2000mAh ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ 455ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ JioTV ଜରିଆରେ ୟୁଜର ଦେଖିପାରିବେ । JioPay ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର UPI ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନର ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ₹123ରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଏବଂ 28 ଦିନ ପାଇଁ 14GB ଡେଟା ମିଳିପାରିବ ।
- ଫୋନର ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
Jio Bharat B2ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹799 ରହିଛି । ଜିଓ ପାଭିଲିଅନର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫୋନକୁ ₹100ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଫୋନଟି ଅନେକ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ₹1799 ଅଛି । ଏହା Jio ଷ୍ଟୋର, ପ୍ରମୁଖ ମୋବାଇଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍, JioMart, Amazon ଏବଂ Swiggy Instamartରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।