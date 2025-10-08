ETV Bharat / technology

ଏବେ ଆମାଜନରୁ କିଣନ୍ତୁ ବାଇକ୍‌; ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା Jawa Yezdi ମଡେଲ୍‌

ଏବେ ଆପଣ ଆମାଜନରୁ ବାଇକ୍‌ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । କାରଣ Jawa Yezdi ଆମାଜନ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ କରି 40 ସହରରେ ନିଜ ମଡେଲକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Jawa 42 Bobber
Jawa 42 Bobber (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଜାୱା ୟେଜଦି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ସହଭାଗିତା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନଅପ୍ ଏବେ ଦେଶର 40ଟି ସହରରେ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେବେ ଆମାଜନରେ କମ୍ପାନୀର କେଉଁ କେଉଁ ମଡେଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Yezdi Adventure
Yezdi Adventure (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)

ଆମାନଜକୁ ଆସିଲା Jawa Yezdi ବାଇକ୍ସ

ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Jawa 350, Jawa 42, Jawa 42 FJ, Jawa 42 Bobber, Jawa Perak, Yezdi Adventure ଏବଂ Yezdi Scrambler ସାମିଲ । ଉଭୟ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, 30ରୁ ଅଧିକ ସହରର 40 ଡିଲର ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିଲର ଯୋଡ଼ିହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାୱା ଏବଂ ୟେଜଦି ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଡିଲ୍ ପାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଅନଲାଇନରେ କିଣିବା ପାଇଁ EMI ଯୋଜନା ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ସାମିଲ । ସେହିପରି ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ Amazon Pay ICICI ସହ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ 5 ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ବାଛିପାରିବେ ।

Yezdi Roadster
Yezdi Roadster (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)

ଏହି ସମୟରେ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ 24 ମାସ ଲାଗି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ସୁବିଧା ଏବଂ Flipkart Axis ଏବଂ Flipkart SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ସହ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ 5 ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ (4000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବୀମା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

କେଉଁଠି ଡେଲିଭରି ଉପଲବ୍ଧ ?

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ।

Jawa 42
Jawa 42 (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)

ସୂଚନା ଥାଉ କି, GST ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ କମ୍ପାନୀକୁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାଇକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଜାୱା ୟେଜଦି ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 350 ସିସି ତଳେ ଆସୁଥଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Jawa ଏବଂ Yezdi ରେଞ୍ଜରେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି ଅପଡେଟେଡ୍ Yezdi Roadster ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଉପାଦାନ, ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ସହିତ 16,500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହ ଆସିଛି ।

