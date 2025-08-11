ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ISRO ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ 6500 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରବିବାର ଯୋଗଦେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭି. ନାରାୟଣନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ GSLV-F16 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ NASA-ISRO ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର (NISAR) ମିଶନର ଐତିହାସିକ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଇସ୍ରୋ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବ ।
ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟ କଟ୍ଟାନକୁଲାଥୁରରେ SRM ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର 21ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମହାକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ନାରାୟଣନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ସମ୍ମାନଜନକ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ନାରାୟଣନ କହିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରୋ 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ 6-7 ବର୍ଷ ପଛରେ ଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ଏକ ଛୋଟ ରକେଟ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ସେଦିନ ନଭେମ୍ବର 21, 1963 ଥିଲା । 1975 ମସିହାରେ, ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇସ୍ରୋ 6ଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର 2400 ଗାଁରେ 2400 ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ରଖି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା । ଆମେ ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲୁ, ଯାହାକି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥିଲା । ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇସ୍ରୋର GSLV ଲଞ୍ଚ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ।"
ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ 6500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସାଟେଲାଇଟ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏକଦା ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଦେଶ ଭାରତ ଏବେ ନିଜ ମାଟିରୁ ଆମର ନିଜସ୍ବ ଲଞ୍ଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ 6500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି । 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନଥିଲା, ସେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ISRO ନିଜସ୍ବ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରି 34ଟି ଦେଶର 433ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି ।"
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି 55ଟି ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ISRO ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସୁଛି । ଏଥିରେ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ, ଦୂରସଂଚାର, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ପ୍ରଶମନ, ନାଭିଗେସନ୍, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏପରିକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିଥିଲୁ ।"
ବଖାଣିଲେ ISROର ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିମାନ
ଇସ୍ରୋର କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1 ମିଶନ ସହିତ, ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ଅଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ନରମ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଋଷର 34ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 104ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । 2017ରେ, ISRO PSLV-C37 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ମିଶନରେ ଭାରତର ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଟୋସାଟ୍-2 ସିରିଜ୍ ସମେତ 104ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ।
ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ମିଶନ
ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମିଶନ ବିଷୟରେ, ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ 56ଟି ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା '3 ଗୁଣ' ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏନେଇ ନାରାଯଣନ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ନିଜର ମାନବ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଇସ୍ରୋ 2035 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 2040 ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ ।"