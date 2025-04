ETV Bharat / technology

ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନ; ISSରେ 7ଟି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ISRO - MICRO GRAVITY RESEARCH ON ISS

ISRO To Conduct 7 Micro gravity experiments on ISS in Axiom 4 Mission ( ETV Bharat )