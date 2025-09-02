ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି । ଏହାସହିତ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 21, 2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । 2023 ଜୁଲାଇ 14ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମିଶନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ।
ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ କରୁଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 21, 2025 ରହିଛି । ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭର ଦ୍ବାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ ।
ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 କକ୍ଷପଥରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପ-ପୃଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ମୌଳିକ ଏବଂ ଖଣିଜ ଗଠନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ, ISRO ଏକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା (AO) ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 30ଟି ସକ୍ରିୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି । ଇସ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନବ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ପେଲୋଡ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ।
କେମିତି ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ତଥ୍ୟ ?
ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ପେଲୋଡ୍ ଦ୍ବାରା ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଇସ୍ରୋ ଏହି ତଥ୍ୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ pradan.issdc.gov.inରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ISSDC)ର PRADAN ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ମିଶନର ପେଲୋଡ୍ ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଥର୍ମୋ-ଭୌତିକ ଗୁଣ, ପ୍ଲାଜମା ପରିବେଶ ଏବଂ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନର ମୌଳିକ ଗଠନ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।
ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ
ଏବେ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ଉପରେ କାମ କରୁଛି । 2027ରେ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ହେବ । ଏହା କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଉପରେ ନରମ ଅବତରଣ ବା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବ । ଏହି ମିଶନରେ 9200 କିଲୋଗ୍ରାମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ । ଏହାର ଓଜନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ଠାରୁ 4ହଜାର କେଜି ଅଧିକ । ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ଜାପାନର ଜ୍ୟାକ ସହ ମିଶି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସେହିପରି 2040 ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।