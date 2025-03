ETV Bharat / technology

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ୍‌ ଷ୍ଟେସନ; ଅଧ୍ୟୟନରେ ଖୁଲାସା - IS ISS TOO CLEAN FOR ASTRONAUTS

In picture: Astronauts aboard International Space Station ( NASA )

By ETV Bharat Tech Team Published : Mar 7, 2025, 5:11 PM IST