ଇରାନରେ ହେବ ନୂଆ iPhone ମଡେଲ ଆମଦାନୀ; ହଟାଇଲା 2023ଠୁ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନ୍‌

A cellphone vendor works at her shop in downtown Tehran, Iran ( AP Photo )