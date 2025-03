ETV Bharat / technology

7300mAh ବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସୁଛି iQOO Z10; ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ଲଞ୍ଚ - IQOO Z10 WITH 7300MAH BIG BATTERY

iQOO Z10 with 7300mAh Battery to launch in India on 11th April ( Image Credit: iQOO, Amazon )