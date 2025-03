ETV Bharat / technology

ଆଇକୁ ନିଓ 10R/ପୋକୋ X7 ପ୍ରୋ/ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 3a: 25ହଜାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ - BEST PHONE UNDER 25000 RUPEES

iQOO Neo 10R vs Poco X7 Pro vs Nothing Phone 3a ( Image Credit: iQOO, POCO, Nothing Phone )