ETV Bharat / technology

iQOO ଲଞ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ; ଲିକ୍‌ ହେଲା ତଥ୍ୟ - IQOO NEO 10R 5G TO LAUNCH SOON

iQOO Neo 10R 5G To Launch In India Soon ( Image Credit- X/@yabhishekhd )