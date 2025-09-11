ଆଇଫୋନ 17 Vs ଆଇଫୋନ 16; ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଲ୍ ନୂଆ ଫ୍ଲାଗିସପ୍ ଆଇଫୋନ 17 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଆଇଫୋନ 16 ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା ? ଉଭୟ ଆଇଫୋନର ଦାମ, କ୍ୟାମେରା, ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 11, 2025 at 1:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ iPhone 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାମେରା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସ୍କ୍ରିନ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଆସିଛି । ନୂଆ ପିଢିର ଆଇଫୋନ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଜରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପିଢିର ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ନୂଆକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ । ତେବେ ନୂଆ iPhone 17 ଏହାର ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ iPhone 16ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ଓ କଣ ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଆସିଛି, ସେନେଇ ଆମେ ଉଭୟ ଆଇଫୋନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
ନୂଆ ଭର୍ସନ ଆଇଫୋନ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଆସିଛି । ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଫୋନ 17 ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ନୂତନ iPhone 17 ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ iPhone 16 ଠାରୁ କିପରି ଆଗରେ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ।
iPhone 17 vs iPhone 16: ଡିସପ୍ଲେ
iPhone 17 ଏବେ iPhone 16ର 6.1 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ତୁଳନାରେ 6.3 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆକାର ଏବେ iPhone 16 Pro ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି । ଏହାକୁ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା-ଅନ୍ ମୋଡ୍ରେ 1Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ । ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏହାର 3000nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ । ସେପଟେ iPhone 16 ଘର ବାହାରେ 2000 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଓ HDR କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗି 1600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 60Hz ରହିଛି ।
iPhone 17 vs iPhone 16: ଗଠନ ଏବଂ ବଡି
ଆଇଫୋନ 17 ଏହାର ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ୍ୟାମେରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଟୁଲ୍ସକୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେପଟେ iPhone 16ରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ପାଇଁ 2024 ପିଢ଼ିର ସେରାମିକ୍ ସିଲ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ କଳା, ଗୋଲାପୀ, ତିଲ୍ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରାମେରାଇନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସେରାମିକ୍ ସିଲ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ iPhone 16 ଡିଜାଇନ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ଏବଂ ଗାଢ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ iPhone 17 ଉନ୍ନତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁଗମ ଡିଜାଇନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ।
iPhone 17 vs iPhone 16: ପ୍ରୋସେସର
ଆଇଫୋନ 17 ଉନ୍ନତ A19 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ 5-କୋର୍ GPU ରହିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ AI କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ iPhone 16 A18 ଚିପ୍ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 6-କୋର୍ CPU, 5-କୋର୍ GPU ଏବଂ 16-କୋର୍ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । iPhone 16 ଦୃଢ଼ ସାମଗ୍ରିକ ଗତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ iPhone 17 ଉନ୍ନତ GPU କ୍ଷମତା ଏବଂ ରେ-ଟ୍ରେସିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ।
iPhone 17 vs iPhone 16: କ୍ୟାମେରା
ଆଇଫୋନ 17 48-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏକ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ଏହା ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବହୁମୁଖୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଏକ 18-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, iPhone 16 ଏକ ଉନ୍ନତ ଡୁଆଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏକ 12MP ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ କମ୍-ଆଲୋକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । iPhone 16 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, iPhone 17 ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଉଭୟ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ ଆସିଛି ।
iPhone 17 vs iPhone 16: ବ୍ୟାଟେରୀ
ଆଇଫୋନ 17 30 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଫୋନ 16 22 ଘଣ୍ଟା ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, 18 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭିଡିଓ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ 80 ଘଣ୍ଟା ଅଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯଦିଓ iPhone 16 ଏକ ସୁସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଅଡିଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ iPhone 17 ସେହି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅପସନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସିନେମା ଦେଖିବା, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଗେମିଂକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଆଇଫୋନ 17 USB‑C କେବଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ 40ୱାଟ୍ ଆଡପ୍ଟର ସହିତ 20 ମିନିଟ୍ରେ 50% ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ସେପଟେ ଆଇଫୋନ 16 30 ୱାଟ୍ ଆଡପ୍ଟର ସହିତ 30 ମିନିଟ୍ରେ 50% ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ।
iPhone 17 vs iPhone 16: କନେକ୍ଟିଭିଟି
ଆଇଫୋନ 17 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ଯେପରିକି 4×4 MIMO ସହିତ 5G (ସବ୍-6Hz), ଗିଗାବିଟ୍ LTE, 2×2 MIMO ସହିତ Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, UWB Gen 2, ଥ୍ରେଡ୍, ଏନଏଫସି, ଡୁଆଲ-ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସି GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ଓ NavIC ସହ ଆସିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଇଫୋନ 16 ସମାନ 4×4 MIMO ସହିତ 5G (ସବ୍-6Hz), ଗିଗାବିଟ୍ LTE, 2×2 MIMO ସହିତ Wi-Fi 7 (802.11be) ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିସହ Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, ଥ୍ରେଡ୍, ଏନଏଫସି, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Bluetooth 6 ଓ NavIC ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ।
iPhone 17 vs iPhone 16: ଦାମ
ଆଇଫୋନ 17ର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 256GBର ମୂଲ୍ୟ 82,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା 512GB ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ହେବ ଏବଂ ଏହା 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମାନକ iPhone 16ର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 69,900 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ 79,900 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।