ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବ iPhone 17 ସିରିଜ; କେତେବେଳେ ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ଇଭେଣ୍ଟ
ଆପଲ୍ ଆଜି ଆଗାମୀ ପିଢିର ଆଇଫୋନ 'iPhone 17 series'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜରେ iPhone 17,iPhone 17 Pro,iPhone 17 Pro Max,iPhone 17 Air ସାମିଲ ।
Published : September 9, 2025 at 10:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ 'Apple Event 2025'ରେ ଏହାର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର, 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଲ୍ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର iPhone 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍, AirPods ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Apple Event 2025: କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
ଆପଲ୍ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ନାମ 'Awe Dropping' ବୋଲି ରଖିଛି । ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2025 କୁପର୍ଟିନୋର ଆପଲ୍ ପାର୍କରୁ ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10.30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଟିଭି ଆପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାଗଣାରେ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ:
Apple Event 2025: କଣ ଆଶା କରିବା ?
iPhone 17 series:
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଲ୍ 4ଟି ନୂଆ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍ସ- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଓ iPhone 17 Airକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ iPhone 12 ଏବଂ iPhone 13 ସିରିଜର ଏକ ଛୋଟ Mini ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଇଫୋନ 14, 15 ଏବଂ 16 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଡେଲ୍ Plus ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ Plus ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ iPhone 17 Air ଦ୍ବାରା ବଦଳାଯିବ, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ପତଳା iPhone ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, iPhone 17 Air ମଡେଲଟିର ମୋଟେଇ 5.5 ମିମି ରହିବ, ଯାହାକି ଏହାକୁ iPhone 16 Pro ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପତଳା କରିବ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି Pro ମଡେଲ୍ସ ରିଡିଜାଇନ ହୋଇ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାୟାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ପଛରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବ ଯାହାକି ଫୋନର ପଛ ଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉଡ଼ାକୁ କଭର୍ କରିବ । ଏହାସହିତ iPhone 17 Pro ମଡେଲରେ ଆପଲ୍ ଲୋଗୋର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
iPhone 17 Pro ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଗି 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ବଦଳରେ 48-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସହିତ ଆଶିପାରେ । ଏଥିରେ A19 Pro ଚିପସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ iPhone 17 ସିରିଜ ପ୍ରୋମୋସନ୍ OLED ଡିସପ୍ଲେ ଓ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିପାରେ ।
Apple Watch Series 11:
ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍-11 ଚଳିତ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 10 ପରି ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ନୂତନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ଯାହା ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ 'Apple Watch SE' ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Apple Watch Ultraକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ମୋଡେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5G ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜିଂ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିବ ।
AirPod Pro 3:
ଆଜିର ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଇଅରବଡ୍ସ AirPod Pro 3କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ AirPodsରେ କ୍ୟାମେରା ସମିଲ କରିବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି । ଏହା AI ସହିତ ସମନ୍ବିତ ହେବ, ଯାହାକି ପିନ୍ଧୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖପାଖ ବାତାବରଣକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ଅଡିଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । AirPod Pro 3 ଏକ ପୁନଃନିର୍ମାଣିତ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପେୟାରିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଲ୍ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା AirPodsକୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଲାଇଭ୍-ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଏହି ଫିଚର iOS 26 ଏବଂ iPadOS 26ରେ Apple Intelligenceରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2025 ପରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ । ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ଆଇଫୋନ, 3ଟି ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଏୟାରପଡ୍ସ ସାମିଲ । ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।