ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ 2025ର ଟପ୍‌-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ - TOP 9 NUCLEAR ARMED COUNTRIES

ଆଜି ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ...

International Day against Nuclear Tests 2025
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ 2025 (Getty Images)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଇତିହାସ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ 1945 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିଲା । 2025 ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର 80 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ।

ଗତ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ପରମାଣୁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରୁ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି । ତଥାପି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ 2025ର ଟପ୍‌-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସର ଇତିହାସ, ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ଓ କାହିଁକି କରାଯାଏ ।

International Day against Nuclear Tests 2025
ମେ 18, 1974ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଭାରତ (Getty Images)

ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ?

ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିକ୍ଷେପ କରେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତ କରିବା କିମ୍ବା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ବ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ଏହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁକ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ବକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ । ଏହା ସହିତ, ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକିରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ: ଇତିହାସ

  • 2 ଡିସେମ୍ବର 2009ରେ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ବାରା ଘୋଷଣା (ସଂକଳ୍ପ 64/35)
  • ପ୍ରତିବର୍ଷ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, 2010ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
  • ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
  • ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ।
  • ଏହି ଦିବସରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବକ୍ତୃତା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାରଣ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ।
  • ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ 1996ରେ ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ-ପରୀକ୍ଷଣ-ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତି (CTBT) ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ହୋଇନାହିଁ ।
International Day against Nuclear Tests 2025
1957 ମସିହା 25 ଜୁନରେ ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ (Getty Images)

2025ର ଟପ୍‌-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ

ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍‌ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟସ୍ (FAS) ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 9ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 12,241 ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଋଷ ଓ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବର ମୋଟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ 87% ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଗଚ୍ଛିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର 83% ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ଶହ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହରେ ଅଧିକ ଯୋଡୁଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ଦିଆୟାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

ରାଙ୍କ୍‌ଦେଶର ନାମମୋଟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର
1ଋଷ5459
2ଆମେରିକା5177
3ଚୀନ600
4ଫ୍ରାନ୍ସ290
5ୟୁକେ225
6ଭାରତ180
7ପାକିସ୍ତାନ170
8ଇସ୍ରାଏଲ90
9ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ50
ମୋଟ 12,241

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ

ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ, କ୍ଷତିକାରକ ଆୟନାଇଜିଂ ବିକିରଣ ବିଶେଷକରି ଗାମା ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ନିକଟରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ କରିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହୁଏ, ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣ ନିକଟରେ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ବିକିରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

International Day against Nuclear Tests 2025
1952 ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ (Getty Images)

ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ବିସ୍ଫୋରଣର ଚାପ ସେମାନଙ୍କର ଫୁସଫୁସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଂକ୍ରମଣରୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର; ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଚୀନ ଓ ଋଷ

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର; ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଚୀନ ଓ ଋଷ

