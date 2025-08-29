ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଇତିହାସ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ 1945 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିଲା । 2025 ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର 80 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ।
ଗତ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ପରମାଣୁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରୁ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି । ତଥାପି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ 2025ର ଟପ୍-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସର ଇତିହାସ, ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ଓ କାହିଁକି କରାଯାଏ ।
ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ?
ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିକ୍ଷେପ କରେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତ କରିବା କିମ୍ବା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ବ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଏହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁକ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ବକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ । ଏହା ସହିତ, ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକିରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ: ଇତିହାସ
- 2 ଡିସେମ୍ବର 2009ରେ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ବାରା ଘୋଷଣା (ସଂକଳ୍ପ 64/35)
- ପ୍ରତିବର୍ଷ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, 2010ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
- ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
- ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଏହି ଦିବସରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବକ୍ତୃତା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାରଣ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ।
- ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ 1996ରେ ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ-ପରୀକ୍ଷଣ-ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତି (CTBT) ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ହୋଇନାହିଁ ।
2025ର ଟପ୍-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ
ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟସ୍ (FAS) ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 9ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 12,241 ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଋଷ ଓ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବର ମୋଟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ 87% ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଗଚ୍ଛିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର 83% ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ଶହ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହରେ ଅଧିକ ଯୋଡୁଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ଦିଆୟାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-9 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
|ରାଙ୍କ୍
|ଦେଶର ନାମ
|ମୋଟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର
|1
|ଋଷ
|5459
|2
|ଆମେରିକା
|5177
|3
|ଚୀନ
|600
|4
|ଫ୍ରାନ୍ସ
|290
|5
|ୟୁକେ
|225
|6
|ଭାରତ
|180
|7
|ପାକିସ୍ତାନ
|170
|8
|ଇସ୍ରାଏଲ
|90
|9
|ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
|50
|ମୋଟ
|12,241
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ
ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ, କ୍ଷତିକାରକ ଆୟନାଇଜିଂ ବିକିରଣ ବିଶେଷକରି ଗାମା ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ନିକଟରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ କରିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହୁଏ, ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣ ନିକଟରେ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ବିକିରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ବିସ୍ଫୋରଣର ଚାପ ସେମାନଙ୍କର ଫୁସଫୁସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଂକ୍ରମଣରୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ।