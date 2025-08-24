IADWS Successful Testing ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ଉପକୂଳରୁ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା Integrated Air Defence Weapon System (IADWS)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା DRDO ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ଶନିବାର କରିଥିଲା । ଏହି ସଫଳତାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
Maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS) was successfully conducted on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.— DRDO (@DRDO_India) August 24, 2025
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ:
ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା DRDO ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା IADWSର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 12ଟା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ DRDO ନିଜର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
The @DRDO_India has successfully conducted the maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2025
ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ:
DRDO କହିଛି, IADWS ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ । ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭୂମିପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର(surface-to-air missiles), ଅତି କମ ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର(very short range air defence system missiles) ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଜର ଆଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଦି ରହିଛି ।
ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଭିବାଦନ:
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ DRDO ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସାଢେ ତିନି ମାସ ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । ରାଜନାଥ ସିଂ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ DRDO ଓ ସଶସ୍ତ୍ରବାହିନୀଙ୍କୁ IADWS ଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିବାଦନ ଦେଉଛି । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳତା ଆମ ଦେଶର ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ବାୟୁରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଶତ୍ରୁର ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ।
ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ(IADWS) ବିଷୟରେ:
ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା IADWSକୁ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରରେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଡାର, ଲଞ୍ଚର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଆଦି ରହିଛି । ବାହାରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । QRSAM, VSHORADS ଏବଂ DEW ଭଳି ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।