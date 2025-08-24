ETV Bharat / technology

ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ - DRDO TESTED IADWS SUCCESSFULLY

ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା IADWSକୁ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରରେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । DRDOକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ।

In this image posted on Aug. 24, 2025, DRDO successfully conducts maiden flight tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), off the coast of Odisha.
In this image posted on Aug. 24, 2025, DRDO successfully conducts maiden flight tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), off the coast of Odisha. (PTI)
Published : August 24, 2025 at 12:39 PM IST

IADWS Successful Testing ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ଉପକୂଳରୁ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା Integrated Air Defence Weapon System (IADWS)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା DRDO ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ଶନିବାର କରିଥିଲା । ଏହି ସଫଳତାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ:

ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା DRDO ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା IADWSର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 12ଟା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ DRDO ନିଜର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ:

DRDO କହିଛି, IADWS ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ । ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭୂମିପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର(surface-to-air missiles), ଅତି କମ ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର(very short range air defence system missiles) ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଜର ଆଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଦି ରହିଛି ।

ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଭିବାଦନ:

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ DRDO ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସାଢେ ତିନି ମାସ ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । ରାଜନାଥ ସିଂ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ DRDO ଓ ସଶସ୍ତ୍ରବାହିନୀଙ୍କୁ IADWS ଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିବାଦନ ଦେଉଛି । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳତା ଆମ ଦେଶର ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ବାୟୁରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଶତ୍ରୁର ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ।

ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ(IADWS) ବିଷୟରେ:

ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା IADWSକୁ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରରେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଡାର, ଲଞ୍ଚର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଆଦି ରହିଛି । ବାହାରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । QRSAM, VSHORADS ଏବଂ DEW ଭଳି ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।



