ଆଗକୁ ହୋମଟ୍ୟାବ୍ରେ ଦିଶିବ Reels ଓ DMs; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏକ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ବାର୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି । ଫଳରେ ରିଲ୍ସ ଓ ଡିଏମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋମଟ୍ୟାବ୍ରେ ଦିଶିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 11, 2025 at 4:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ବେଶ ସହଜରେ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ବାର୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର Reels ଓ DMs ହୋମଟ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ଦିଶିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଦ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଡାମ୍ ମୋସେରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୋସେରୀ ଥ୍ରେଡ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ବାର ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଫିଚର୍ସ ରିଲ୍ସ ଓ ଡିଏମ୍ସରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବା ତଳ ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍ରେ Home, Search, Create, Reels ଏବଂ Profile ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି । କିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନୂତନ ମେନ୍ୟୁ ବାର୍ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ।
Instagram testing redesigned tabs order.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) October 11, 2025
New order: Home > Reels > DM > Search.
Users can also swipe between tabs. pic.twitter.com/r6IzFjLs2k
ହୋମଟ୍ୟାବ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ Reels ଓ DMs
ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟର ଅଂଶ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଏବେ Reels ଓ DMs ଲାଗି ଅଲଗା ଟ୍ୟାବ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓ Searchର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ । ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାର ୟୁଜରମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବାବେଳେ DMକୁ ଯାଇ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏଡାମ୍ ମୋସେରୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ "ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।" ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଡାମଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ କେବଳ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ଆପ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଓ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ।
ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ Reels ଏବଂ DMs ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ମେଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଆଗକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଚର ଉପରେ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ସମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ Reels ଡିଫଲ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ DMs ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଥିଲା ।
ମାସିକିଆ 3 କୋଟି ୟୁଜର କ୍ଲବ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ
ନିକଟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାସିକ 3 କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ ମାସକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରିଲ୍ସ ଓ ଡିଏମ ସାମିଲ ବୋଲି ଖୋଦ ଇନଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ DM, ରିଲ୍ ଉପରେ ଆପ୍କୁ ଅଧିକ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।