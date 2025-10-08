ଏବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍; ଆସିଲା ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏକ ନୂଆ Map ଫିଚରକୁ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲୋକେସନକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 8, 2025 at 1:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ Map ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବାକୁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କଠାରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନୂତନ ମାନଚିତ୍ର ଫିଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଫିଚରରେ ଆଉ କଣ ଖାସ୍ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଏବେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଙି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୋକେସନ ଦେଖିପାରିବେ । ଏପରିକି ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜ ଲୋକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ, କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିହେବ । ଅର୍ଥାତ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିଏଟର ଆଗ୍ରାରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମ୍ୟାପ୍ରେ ନଜର ଆସିବ ।
ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉ, ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଆବିଷ୍କାରର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ।
ଏହି ଫିଚର କିପରି କାମ କରେ ?
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର ଏବେ କିଛି ଟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଲୋକେସନ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ଫିଚର କିପରି କାମ କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
- ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲୋକେସନ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଲୋକେସନ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଲୋକେସନ ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
- ମ୍ୟାପ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ।
- ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାପ୍: ଥରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଆପଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନର ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଆଧାରିତ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
କେଉଁଠାରେ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
- ଲୋକାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍: ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାଫେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ।
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ: ଏକ ନୂତନ ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାବେଳେ ସେଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ।
- ଇଭେଣ୍ଟସ୍: ଏହା ଏକ କନସର୍ଟ, ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖାଇବ ।
- ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥାନ: ମୁମ୍ବାଇର ବଲିଉଡ୍ ହଟସ୍ପଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଆର ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ କ’ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ ।
କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
- ଫଟୋ/ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 'Add Location' ଉରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଲୋକେସନ ବାଛନ୍ତୁ: ଏବେ ଲୋକେସନ ବାର୍ରେ ଦିଶୁଥିବା ଲୋକେସନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଟାଇପ୍ କରି ଲୋକେସନ ବାଛନ୍ତୁ ।
- ମ୍ୟାପ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ: ଆପଣ ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ନୂତନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ।
Map Feature: ଗୋପନୀୟତା
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହା ଏକ ଦମଦାର ଫିଚର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର କେବଳ ସେହି ୟୁଜରଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେୟାର କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ଟ୍ୟାଗିଂ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟରୁ ଏହାକୁ ହଟାଇପାରିବେ । 'Who Can see your location' ଉପରେ ୟୁଜରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଭାରତ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଥିଲାଗି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭାରତରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡୁଛି । ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହାସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଖୋଜିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ ।