ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍; ଏବେ ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ଦିଶିବ Reels
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିଜର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଏବେ ଆପଣ ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବଦଳରେ ଦିଶିବ ରିଲ୍ସ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 2, 2025 at 3:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ 'ରିଲ୍ସ-ଫାଷ୍ଟ' ଅଭିଜ୍ଞତା ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମେଟାର ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ । ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆପ୍ ଖୋଲିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରିଲ୍ସ ଟ୍ୟାବକୁ ନିଆଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା, ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ବଦଳରେ ସିଧାସଳଖ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଆଡାମ ମୋସେରି ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାବ୍, ରିଲ୍ସ ଏବଂ DMs ଦେଖାଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବେ । ଏହି ନୂଆ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ୟୁଜ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏହି ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- Reels-first ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃନିର୍ମିତ କରୁଛି ।
- ଅର୍ଥାତ ଏହି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ ।
- ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରତି 3 ବିଲିଅନ ମାସିକ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ।
- ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ପରେ ତୃତୀୟ ମେଟା ଆପ୍ ।
ନୂଆ 'Following' ଟ୍ୟାବ୍
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର ଆପ୍ରେ ଏକ ନୂତନ 'ଫଲୋଇଙ୍ଗ' ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାକୁ ଦେବ । ଏଥିରେ 3ଟି ବିଭାଗ ରହିବ: 'All', ସମସ୍ତ ଫଲୋ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ଦେଖାଇବ, 'Friends', ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ ଏବଂ 'Latest' ପ୍ରଥମେ ନୂତନତମ ସହିତ କ୍ରମାନୁକ୍ରମିକ କ୍ରମରେ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।
ଭାରତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ୟୁଜରବେସ୍
ଭାରତ ହେଉଛି ମେଟାର ଆପ୍ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର, ଯାହାର ମିଳିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ । କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 400 ନିୟୁତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ୟୁଜରମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି । ଆପ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିୟୋଜିତତା (Engagement) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ମେଟା କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପ୍ରତି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ସ-ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ।