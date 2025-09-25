300 କୋଟି ମାସିକ ସକ୍ରିୟ ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା ପାର କଲା Instagram; ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବଢିଚାଲିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟତା । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 300 କୋଟି ମାସିକିଆ ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 25, 2025 at 1:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମେଟା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟତା । ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ୟୁଜର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଡମ୍ ମୋସେରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ 2012 ମସିହାରେ ମେଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ କେବଳ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ଆପ୍ ଭାବେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ଏବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇପାରିଛି ।
ଇନଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଖାସ୍ ପୋଷ୍ଟ
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ ମେଟା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ 3 କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ବିଲିଅନ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ଇନଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ମୋସେରୀ ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି DM, ରିଲ୍ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ, ଆମେ ସେହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ DM, ରିଲ୍ ଉପରେ ଆପ୍କୁ ଅଧିକ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବୁ ।"
Reels ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଟୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରିଲ୍ସର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗତ 2020ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଚୀନର ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଲାଗି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । 2020 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ । ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏବେ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜରମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଭାରତ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁଜରବେସ୍ ହୋଇପାରିଛି ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ମେଟାର ଏଆଇ-ଚାଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୁପାରିଶ, ଫେସବୁକ୍ ସହିତ କ୍ରସ-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେୟାରିଂ ଏବଂ କ୍ରିଏଟର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଟୁଲ୍ସ । ଏହି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ବିଶ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
300 କୋଟି ମାସିକ ସକ୍ରିୟ ୟୁଜର ସହିତ ରେକର୍ଡ କରିବା ଡିଜିଟାଲ ୟୁଗରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏବେ ଏହି ଆପ୍ଟି କ୍ରିଏଟର୍ସ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହବ୍ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଘୋଷଣା ମେଟାର ରଣନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି । ଏନେଇ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ, ଆଡାମ ମୋସେରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ରିଲ୍ସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । ପରେ, ଏହି ଫିଚର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ ।