Inside the Circuit: ନା ଦେଖାଯାଏ, ନା ଶୁଣାଯାଏ; ପ୍ରତି ଡିଭାଇସ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଶକ୍ତି 'OS'ର କାହାଣୀ - WHAT IS OPERATING SYSTEMS

Published : July 27, 2025 at 7:08 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେପରି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେହିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS) ସମାନ କାମ କରେ । ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିନା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ ଏକ ବାକ୍ସ, ଯାହାର କୌଣସି ଜୀବନ ନଥାଏ । ଓଏସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଗତିବିଧିକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାର୍ଡୱେରକୁ ପଠାଏ । ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେଉଁ ଆପ୍ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ, କେତେ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥିର କରେ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍- ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କାମ, ଆବଶ୍ୟକତା, କାହିଁକି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ । ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ? ସଂକ୍ଷେପରେ OS କୁହାଯାଉଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାମ କରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଚଲାଇବା, ଆପ୍ ଖୋଲିବା, ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କରିବା ଏବଂ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତି, OS ପ୍ରଥମେ ଲୋଡ୍ ହୁଏ । ଏହା କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ, କେତେ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ (ଯେପରିକି କୀବୋର୍ଡ, ମାଉସ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍) କେଉଁ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌ (ETV Bharat Graphics) ପ୍ରମୁଖ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ:

Windows - ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ OS, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ

macOS - Appleର ଲାପଟପ୍‌ Mac ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ

Linux - ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ଓଏସ

Android - ସ୍ମାର୍ଟଫୋନମାନଙ୍କର ରାଜା

iOS - ଆପଲ୍‌ର iPhones ଏବଂ iPads ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ।

ଏହା ମେମୋରୀ ପରିଚାଳନା କରେ ଯାହାଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର RAM ପାଏ । ଏହା ପ୍ରୋସେସରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଯାହାଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ରମରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।

ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧୀନରେ, ଏହା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିଏଟ୍‌, ରିଡ୍‌, ଟୁଲ୍‌ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଡିଭାଇସ୍ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହା କୀବୋର୍ଡ, ମାଉସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭଳି ଇନପୁଟ୍/ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରେ ଯାହାଦ୍ଵାରା ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ରହେ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Graphics) iOS Vs ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଆଇଓଏସ୍‌ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଉଭୟ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଚର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । iOS ହେଉଛି Apple ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏକ ବନ୍ଦ-ଉତ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହା କେବଳ iPhone ଏବଂ iPad ପରି Apple ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ସୁରକ୍ଷା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଅନ୍ୟପଟେ, Android ହେଉଛି Google ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏକ ମୁକ୍ତ-ଉତ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ବିବିଧ ହାର୍ଡୱେର୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅର୍ଥାତ ଆପଲ୍‌ରେ ଆପଣ ବାହାରୁ କୌଣସି ଆପ୍‌ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିପାରିବେ । Samsung, Xiaomi, Vivo, Motorola ଆଦି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । iOS ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ Android ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପରେ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷତା iOS (କେବଳ ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ) Android (ଗୁଗଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ) ଲୁକ୍‌ ଓ ଷ୍ଟାଇଲ ସମସ୍ତ iPhoneରେ ଏକ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତି ଫୋନ୍‌ରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇପାରିବେ ସ୍ପିଡ୍‌ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆପଲ୍ ଟୁଲ୍‌ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅପଡେଟ୍ ସମସ୍ତ iPhone ରେ ଏକ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ମିଳେ କିଛି ଫୋନ୍‌ରେ ଦେରି ହୁଏ, ମାନୁଫାକ୍ଚରର ଉପରେ ନିର୍ଭର ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ, ବନ୍ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖୋଲା ସିଷ୍ଟମ୍, ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକାଧିକ ଆପ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ AirDrop ଦ୍ୱାରା ଆପଲ୍ ଟୁଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ USB, Bluetooth ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସହଜ AI ଫିଚର Siri ଓ Apple Intelligence Google Assistant ଓ Gemini ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିକଳ୍ପ ମହଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଶସ୍ତାରୁ ମହଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଡିଭାଇସ୍ ବିଭିନ୍ନତା କେବଳ iPhone, iPad ଓ iPod Samsung, Pixel, OnePlus ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଭାଇସରେ ଚାଳିତ ଭଏସ୍ ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Siri Google Assistant ଅପଡେଟ୍ ସମୟ ସମସ୍ତ iPhoneରେ ଏକ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ମିଳେ Pixelରେ ପ୍ରଥମେ, ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍‌ରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ପରିଶେଷରେ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କେବଳ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନର ଆଧାର । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ OS ମୌଳିକ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Baby Grok କଣ ? ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏଲନ ମସ୍କ