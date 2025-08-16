ETV Bharat / technology

₹9,299ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା AI ଫିଚର୍ସ ଥିବା 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ - INFINIX HOT 60I 5G LAUNCHED

ଇନଫିନିକ୍ସ ମାତ୍ର 9,299 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Infinix Hot 60i 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକାଧିକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ ।

Infinix Hot 60i 5G Launch
Infinix Hot 60i 5G Launch (Image Credits: Infinix India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 5:55 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଇନଫିନିକ୍ସ ନିଜର Hot 60 ସିରିଜରେ ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ Hot 60i 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏହି ନୂତନ ବଜେଟ୍-କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର ଏବଂ ବିଶେଷତା ସହିତ ଆସିଛି । ଫୋନରେ 120Hz ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6.75-ଇଞ୍ଚ HD + ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 6400 ପ୍ରୋସେସର୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା, 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Infinix Hot 60i 5G
Infinix Hot 60i 5Gର କଲର ଅପସନ (Image Credits: Infinix India)

ଇନଫିନିକ୍ସ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହଟ୍ 60i 4G ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି ଏହାର 5G ମଡେଲ ଆଣିଛି । ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 60i 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15-ଆଧାରିତ XOS 15.1 ଚଲାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ Hot 60i 4G ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ପଞ୍ଚ ହୋଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ ନଚ୍ ଅଛି । ମାତ୍ର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 8MPରୁ 5MPକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

