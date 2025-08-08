ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Infinix GT 30 5G+ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ MediaTek Dimensity 7400 SoC ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପଛପଟେ ଧଳା LED ଆଲୋକ ସହିତ ସାଇବର ମେକା ଡିଜାଇନ୍ 2.0 ରହିଛି ଏବଂ ଗେମିଂ ଓ ଅଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ GT ସୋଲ୍ଡର୍ ଟ୍ରିଗର୍ସ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭଲ ବଜେଟ୍ ଫୋନ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।
ଅପ୍ଟିକ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ Sony IMX682 ପ୍ରାଥମିକ ପଛ ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ସେଲ୍ଫି ସୁଟର୍ ଅଛି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ଗତ ମାସ ଜୁନରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରୋ ମଡେଲ Infinix GT 30 Pro 5Gକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ନିମ୍ନରେ ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Ready to strike!— Infinix India (@InfinixIndia) August 8, 2025
Infinix GT 30 5G+, with a unique and one-of-a-kind design, Customizable LED Lights, 90FPS in BGMI, a 64MP Sony Camera and more, is ready to take over!
Sale starts 14th August, 12PM.
Check it out: https://t.co/digRCk7VEW#GT305G #TheGameStartsWithYou pic.twitter.com/Iqv6Ia27OD
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...