ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦିନ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଚିପ୍, ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନେଇ ବିଶ୍ବ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନେତା, ନବସୃଜନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ବିଶ୍ବ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବାସ କରେ । ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଗତରେ ତେଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ 'କଳା ସୁନା' କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚିପ୍ସକୁ 'ଡିଜିଟାଲ ହୀରା' ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା ବିଶ୍ବ ଶିଳ୍ପକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବ ।"
#WATCH | At Semicon India 2025, Prime Minister Narendra Modi says, " india is now moving beyond the backend to become a full-stack semiconductor nation. the day is not far when india's smallest chip will drive the biggest change in the world. our journey started late, but nothing… pic.twitter.com/zxnYWW0by4— ANI (@ANI) September 2, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତେଲର ଭୂମିକା ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ, "ତେଲ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ବର ଭାଗ୍ୟ ତୈଳ କୂପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶକ୍ତି ଛୋଟ ଚିପ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ଯଦିଓ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ଚିପ୍ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଗତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି । ବିଶ୍ବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 600 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।"
'ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛି ବିଶ୍ବ'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ତେଲ ଦ୍ବାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିପ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗଢ଼ା ହେବ । ଆମର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କେବଳ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ସେମିକନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ ।"
#WATCH | At Semicon India 2025, Prime Minister Narendra Modi says, " ...the world trusts india. the world believes in india. the world is ready to build the semiconductor future with india"— ANI (@ANI) September 2, 2025
ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବିଶ୍ବ କମ୍ପାନୀକୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ ଅଶ୍ବିନୀ
ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଶ୍ବ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିପାରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ 20,750 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 48 ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 2500 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି, 150 ଜଣ ବକ୍ତା ଏବଂ 350ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାମିଲ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ SEMI ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।