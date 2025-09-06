ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ Vs ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ; ମେଟା ସିଇଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଆଇନଜୀବୀ

ଇଣ୍ଡିଆନାର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । କଣ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 6, 2025 at 4:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍କ ଏସ ଜୁକରବର୍ଗ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଜୁକରବର୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଯିଏ ଫେସବୁକ୍ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନାମ ସେୟାର କରନ୍ତି । ସେ ମେଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନଜୀବୀ ମାର୍କ ଏସ ଜୁକରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସସପେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 'ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଛଳନା କରିବା" ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରତି ଥର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଅଭିଯୋଗ କରି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅତି କମରେ 5 ଥର ଅକ୍ଷମ କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆନାର ଏହି 38 ବର୍ଷୀୟ ଓକିଲ ମାର୍କ ଏସ ଜୁକରବର୍ଗ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ପେଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ।
ମେଟା ସିଇଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଆଇନଜୀବୀ
ମାରିଅନ୍ ସୁପିରିଅର୍ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ମେଟାକୁ $11,000 (8.2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ହଟାଇ ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଫେସବୁକ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇମେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ତାଙ୍କୁ ନିଜର 'ପ୍ରକୃତ ନାମ' ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନିଜର ଫଟୋ ସହିତ ଆଇଡି, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଦି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ ।
ଶେଷ ଥର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ମୋତେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେପରି କରିଥିଲି । ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୁମର ନିଲମ୍ବନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଆବେଦନ କର । ମୁଁ ପରଦିନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ।" ମେଟା ସିଇଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାର୍କ ଏସ ଜୁକରବର୍ଗ ନାଁରେ ପରିଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନା ଆଇନଜୀବୀ ।
ସମାନ ନାମ ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ
ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅସାଧାରଣ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇନଜୀବୀ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଲିପିବଦ୍ଧ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଭୁଲବଶତଃ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ଏପରିକି ମେଟା ସିଇଓଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନାମ ସେୟାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଆସିଛି । ଏପରିକି ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କଲ୍ କରି ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଗୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ବୋଲି ଭାବିନିଅନ୍ତି ।
ଭୁଲ ସ୍ବୀକାର କଲା ମେଟା
ମେଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ମାର୍କ ଏସ୍ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା । ଏପରେ ମେଟା ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ବୀକାର କରି କହିଛି, "ଭୁଲବଶତଃ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଟାଯାଇଛି । ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାର୍କ ଏସ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"