ନୂଆ OpenAI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ CTO ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟୀ ରାଜି - NEW OPENAI APPLICATIONS CTO

ପୁଡୁଚେରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଜୟୀ ରାଜି ବିଶ୍ବରେ ନାଁ କମାଇ ନୂଆ OpenAI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ CTO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Indian origin engineer Vijaye Raji
Indian origin engineer Vijaye Raji (Image Credits: LinkedIn)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 11:48 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଗବେଷଣା କମ୍ପାନୀ OpenAI ପ୍ରାୟ $1.1 ବିଲିୟନରେ ଏକ ଅଲ୍-ଷ୍ଟକ୍ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'ଷ୍ଟାଟସିଗ୍' (Statsig)କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ଡିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାଟସିଗ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ବିଜୟୀ ରାଜି, ଓପନଏଆଇରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ (CTO) ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୟୀ ନିଜ ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, OpenAI କହିଛି ଯେ ବିଜୟୀ ରାଜି ମେଟାରେ ବୃହତ ପରିମାଣର ଉପଭୋକ୍ତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (Consumer Engineering)ର ନେତୃତ୍ବ ନେବାର ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧିର ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ OpenAIରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଣିବେ । ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରାଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର CTO ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଭୂମିକାରେ OpenAIରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର CEO ଫିଡଜି ସିମୋଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ।

ବିଜୟୀ ରାଜି Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଓପନଏଆଇରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି । ଥରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଟସିଗ୍‌ କର୍ମଚାରୀ OpenAIର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଯିବେ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ବାଧାନ ଭାବେ କାମ କରିବ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିବ ।"

ବିଜୟୀ ରାଜି କିଏ ?

ବିଜୟୀ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ଯିଏକି ସିଆଟେଲ-ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଟସିଗ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ OpenAI 'ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ବିଜୟୀ ରାଜି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ମେଟାରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ୟାରିଅର କରିବା ପରେ ସାଢ଼େ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଷ୍ଟାଟସିଗ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ, ସେ 1999 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ରାଜି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଷ୍ଟାଟସିଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜି ୱାଶିଂଟନରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, SQL ସର୍ଭର ମଡେଲିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍/ରନଟାଇମ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏଡିଟର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିଥିଲେ ।

2011ରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ସେ ଫେସବୁକ୍‌ରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କର୍ପୋରେଟ୍ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ଉପସଭାପତି, ଗେମିଂ ମୁଖ୍ୟ, ଫେସବୁକ୍ ସିଆଟଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।

OpenAIର ଷ୍ଟାଟସିଗ୍‌ର ଅଧିଗ୍ରହଣ

ଅଲ୍-ଷ୍ଟକ୍ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'ଷ୍ଟାଟସିଗ୍'କୁ ଓପନଏଆଇ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବିଜୟୀ ରାଜି କହିଛନ୍ତି, "ଆପ୍ଲିକେସନର CTO ଭାବରେ OpenAIରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ AIକୁ ଏପରି ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ । Statsig ସହିତ ଯାତ୍ରା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ।"

