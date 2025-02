ETV Bharat / technology

ChatGPT ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରଣ କଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ - WARNING AGAINST USING CHATGPT

The Icons for the smartphone apps DeepSeek and ChatGPT ( Image Credit: AP )