ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା, ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ - SHUBHANSHU SHUKLA INDIA RETURN

ସଫଳ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିବା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Indian astronaut Shubhanshu Shukla
Indian astronaut Shubhanshu Shukla (Image Credits: Instagram/@gagan.shux)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ସଫଳ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 17) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିଲେ । ସବୁକିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ରବିବାର ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏଥିଲାଗି ପରିବାର ସମେତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଏକ ଭାବବିହ୍ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଓ ପରିବାରକୁ ଫେରିବାର ଉତ୍ସାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ""ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିମାନରେ ବସିଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ଖେଳିଯାଉଛି । ଏହି ମିଶନ ସମୟରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ମିଶନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୀବନ ଏହା ହିଁ- ଏକାଥରେ ସବୁକିଛି ।"

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ, ଶୁକ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ISRO ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କକ୍ଷପଥ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ଦିନିଆ ମିଶନ ପରେ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ସେ ଆମେରିକାରେ ପୁନର୍ବାସ ବା ରିହାବିଲିଟିସେନରେ ଥିଲେ । ପୃଥିବୀ ପରିବେଶ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଖାପଖୁଆଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁନର୍ବାସରେ ଯାଆନ୍ତି । ମହାଶୂନ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରି ପୁଣିଥରେ ନିଜକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ।

ଭାରତ ଫେରୁଥିବାରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଶୁକ୍ଳା

ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ । ବିଶେଷକରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ମିଶନ 'ଗଗନୟାନ ', ଯାହା 2027 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ମିଶନ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ," ।

Indian astronaut Shubhanshu Shukla
ପୁନର୍ବାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିବା ଶିଖୁଥିଲେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (Image Credits: Instagram/@gagan.shux)

ଏହାସହ ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନରେ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୁକ୍ଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ବିଦାୟ କଷ୍ଟକର, ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଗତି ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ତଥା NASA ମହାକାଶଚାରୀ ପେଗି ହ୍ବିଟସନଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ: "ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ।" ଏହି ସମାନ କଥାକୁ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶୁକ୍ଳା ।

କଣ କହିଲା ଶୁକ୍ଳା ପରିବାର ?

ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଘରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବାପା ଶମ୍ଭୁ ଦୟାଲ ଶୁକ୍ଲା ଏକ ଜାତୀୟ ସରବାରହ ସଂସ୍ଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ମୋ ପୁଅ ସଫଳତାର ସହ ତା'ର ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଫେରି ଆସିଛି । ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସୁଛି । ଆମେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ସେ ପରଦିନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବୁ ।"

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶୁକ୍ଳା

ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇଏଏଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁକ୍ଲା କୋଟି କୋଟି ସ୍ବପ୍ନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ମହାକାଶ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

