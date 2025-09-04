ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିଭା । ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଅମିତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସେବା ଭୂମିକା । ବୁଧବାର ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ସିଆନ୍ ପି. ଡଫି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ଅମିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନାସା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ୱାଶିଂଟନର ନାସା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ESDMD)ରେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ନାସାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ଡଫି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ମହାକାଶ ନେତୃତ୍ବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
Amit Kshatriya has spent more than two decades as a dedicated public servant at NASA, working to advance American leadership in space. Under his leadership, the agency will chart a bold vision to return to the Moon during President Trump’s term.— NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) September 3, 2025
Amit’s knowledge, integrity, and…
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅମିତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନାସାରେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି, ମହାକାଶରେ ଆମେରିକୀୟ ନେତୃତ୍ବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ, ଏଜେନ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅମିତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ସାଧୁତା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଆମ ଏଜେନ୍ସିର ନେତୃତ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅମିତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହାର ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ ।"
ନାସାରେ ଅମିତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ଧରି ନାସା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନାସାରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭୂମିକାରେ, ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ESDMD) ରେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପ-ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମାନବ ମିଶନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନରେ ଅମିତଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ, ସେ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା, ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ESDMD ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ନାସା କହିଛି ।
- ESDMD ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନାସା କହିଛି ଯେ ଅମିତ ସାଧାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶ ବିଭାଗର 'କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପ-ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସକ' ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମହାକାଶ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଓରିଅନ୍ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭୂମି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
- କ୍ଷତ୍ରିୟ 2003 ମସିହାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସ୍ପେଶକ୍ରାଫ୍ଟ ଅପରେଟର ଭାବରେ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ରୋବୋଟିକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ।
- 2014ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଜଣେ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଉଡ଼ାଣର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ।
- 2017ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ISS ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଚାଳକ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
- 2021 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ESDMD) ପାଇଁ ଜଣେ ସହାୟକ ଡେପୁଟି ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ନାସା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆର୍ଟେମିସ୍-1 ମିଶନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମହାକାଶଯାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଅମିତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ
ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଅମିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ୱିସ୍କନସିନର ବ୍ରୁକଫିଲ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ସେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପାସାଡେନାରେ ଥିବା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଗଣିତରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ କାଲଟେକ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିନର ଟେକ୍ସାସ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ନାସା ମିଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥାଏ । ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତିନି ସନ୍ତାନର ଗର୍ବିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଗର୍ବିତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନାସା କହିଛି ।