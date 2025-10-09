'ଭାରତ ନା ଯେ କେବଳ 6Gକୁ ଆପଣାଇବ, ବରଂ ବିଶ୍ବର ନେତୃତ୍ବ ବି ନେବ'
ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଏଆଇ ସଂଚାଳିତ ନେଟୱର୍କର ନିର୍ମାଣ କରି 6ଜି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 9, 2025 at 7:12 PM IST
ଲେଖିକା: ସୁରଭୀ ଗୁପ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ 6G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । 2025 ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ (IMC) ଇଭେଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନେଟୱର୍କରେ ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ITU ଓ 3GPP ଭଳି ବିଶ୍ବ ମାନକ-ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏହାର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
6Gର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଲୋକପାତ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, "2035 ସୁଦ୍ଧା 6G ସହାୟତାରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର GDPରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ $1.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଯୋଗ କରିବ । 6G ପ୍ରତି ଭାରତର ଅବଦାନ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି ଯାହା କେବଳ ଗ୍ରହଣକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ବ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଏକ ସ୍ଥପତି ମଧ୍ୟ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଭାରତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଦୂରସଞ୍ଚାର ନେତା ଭାବରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକ ହେବ ।"
ଏପଟେ IMC 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି, ଢାଞ୍ଚା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାବେଳେ ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
IIT କାନପୁରର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ
ଭାରତ କିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକୀକରଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ 6G ଦୌଡ଼ର ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ପ୍ରଫେସର ରୋହିତ ବୁଦ୍ଧିରାଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ SAMEER ସହଯୋଗରେ IIT କାନପୁର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର 5G ନେଟୱର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଟାଟାର ତେଜସ୍ ନେଟୱର୍କରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଫେସର ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "6G ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ବରେ ନେତୃତ୍ବ ନେବା । ନେତୃତ୍ବ ମାନକୀକରଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ 6G ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା, ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିଶ୍ବ ମାନକରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ।"
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 5G ମାନକୀକରଣ ସମୟରେ, କେବଳ 15-20 ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 6G ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 100-125 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ବିଶେଷତା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଫେସର ରୋହିତ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ, "5G ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ, ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ । 6G ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ସମନ୍ବିତ ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବୁ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଷ୍ଟାକ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ।" ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର 6G ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକୀକରଣ ସମାପ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ବିତ ହେବ ।
IIT ମାଡ୍ରାସ: ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ବିକାଶ
2026-27ରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ 6G ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । IIT ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରଫେସର ଆର ଡେଭିଡ୍ କୋଇଲପିଲାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ 6G ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ସାମିଲ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5Gକୁ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, 6G ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।
କୋଇଲପିଲାଇଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଘରୋଇ ନବସୃଜନ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଭାରତର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିବ । ଏହାସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନେଟୱର୍କ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ ।
ଭାରତରେ 6G ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗଠନ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କାରଣ ଏହାର 8.34 ଲକ୍ଷ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟରୁ 35%ରୁ ଅଧିକ ଫାଇବର ଦ୍ବାରା ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି 6G ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ 2023ର ଟେଲିକମ୍ ଆଇନ ଟେରାହର୍ଟଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆବଣ୍ଟନ, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ସ୍ଲାଇସିଂ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସମାଧାନ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ, 3ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିୟାମକ ନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସିନ୍ଧିଆ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ TRAI ତଦାରଖ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟାମକ ସ୍ବାୟତ୍ତତା ବଜାୟ ରଖି ବଜାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 31 ପ୍ରତିଶତ STEM ସ୍ନାତକଧାରୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ IIT, IISc ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଟେଲିକମ୍ ଲ୍ୟାବ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 6G ନବସୃଜନର ନେତୃତ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ।
ପ୍ରଫେସର ରୋହିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାକାଥନ୍, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟବେଡ୍ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ କେବଳ 6G ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ବିଶ୍ବ ମାନକକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପିଏଚଡି ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଟୱର୍କ ଡିଜାଇନ, ଏଆଇ ସମନ୍ବୟନ, ସିଷ୍ଟମ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପ୍ରଫେସର ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "5G ପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ବ ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବୁ, କିନ୍ତୁ 6G ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ନେତୃତ୍ବ ନେବୁ । ସେହିପରି ପ୍ରଫେସର କୋଇଲପିଲାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରୁଛୁ । ଭାରତ ନା ଯେ କେବଳ 6Gକୁ ଆପଣାଇବ, ବରଂ ବିଶ୍ବର ନେତୃତ୍ବ ବି ନେବ । ଏହାସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଟେଲିକମ୍ ନବସୃଜନର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ ।"