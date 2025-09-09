ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ TikTok ଉପରେ ହଟୁନି ବ୍ୟାନ୍‌; ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ

ଟିକ୍‌ଟକ୍‌ ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ବ୍ୟାନ୍‌ ହଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ TikTok ଉପରେ ହଟୁନି ବ୍ୟାନ୍‌; ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ (AP Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 11:47 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚୀନର ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଟ-ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକ୍‌ଟକ୍‌ ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା । ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଚାର ହୋଇନାହିଁ ଯେ TikTokର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ByteDance ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

TikTok ଫେରିବା ନେଇ ହେଉଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ଗତ ମାସରେ, TikTokର ୱେବସାଇଟ୍ ଭାରତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ Airtel ଏବଂ Vodafone ସମେତ କିଛି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହା ଫେରିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏପରି କିଛି ହେଉନାହିଁ ।

2020ରେ ବ୍ୟାନ୍‌ ହୋଇଥିଲା ଟିକ୍‌ଟକ୍‌

2020 ମସିହା ଜୁନରେ ଭାରତରେ TikTok ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 59ଟି ଚୀନ୍ ଆପ୍ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଆପ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଲ୍‌ର App Store ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ Google Play Storeରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ TikTok ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 200 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ByteDanceର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । TikTok ସହିତ Helo ଏବଂ CapCut ଭଳି ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

କିଛି ଦିନ ପରେ, କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Ressoକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଭୟ ଆପଲ୍‌ ଆପ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଓ ଗୁଗଲ୍‌ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟିଥିଲା । ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ଚୀନର ପୁନିବେଶକମାନେ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ, "ଆମ ଦେଶ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ । ଏପରି ଘଟିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ।"

ଭାରତରେ ଚାଇନିଜ୍‌ ନିବେଶକ

କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଟେନସେଣ୍ଟ, ଆଲିବାବା, ଆଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏବଂ ଶୁନୱେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ନାମରେ ଏକାଧିକ ଚୀନ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଇ-କମର୍ସ, ଫିନଟେକ୍, ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି, ମୋବିଲିଟି, ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ 2020 ଏପ୍ରିଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରେସ୍‌ ନୋଟ୍‌-3 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ (FDI) ଲାଗି କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ନୂଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସହିତ ସୀମା ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଶର ନିବେଶକଙ୍କ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଚୀନ ନିବେଶକ ଭାରତରେ ଧିମା ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଟିକଟକ ବ୍ୟାନ୍, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

