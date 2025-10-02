ETV Bharat / technology

3 ମିନିଟ୍‌ରେ 10କିମି ଯାତ୍ରା; ଭାରତ ଲଞ୍ଚ କରିବ ପ୍ରଥମ ହାଇପରଲୁପ୍‌ କାର୍ଗୋ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଭାରତ IIT ମାଡ୍ରାସ ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ହାଇପରଲୁପ୍ କାର୍ଗୋ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ହାଇପରଲୁପ୍-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। IIT ମାଡ୍ରାସର ଅଭିଶଙ୍କର ହାଇପରଲୁପ୍ ଦଳ ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ପାଇଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 10 କିଲୋମିଟର କରିଡର ଦେଇ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପିଛା 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିବ । ଏହି ହାଇସ୍ପିଡ୍‌ ପରିବହନ ସେବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ।

IIT ମାଡ୍ରାସର ଅଭିଶଙ୍କର ହାଇପରଲୁପ୍ ପାଇଁ ଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବିନା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଚାଳିତ ହେବ । ପାଇଲଟ୍ ରୁଟ୍‌ରେ କାର୍ଗୋ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ କାର୍ଗୋ ନେଟୱର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ।

First Hyperloop Cargo Project
ହାଇପରଲୁପ୍‌ ଟ୍ୟୁବ୍‌ (ETV Bharat)

ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷଣ

IIT ମାଡ୍ରାସର ଥାୟୁର କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ଏକ 410 ମିଟର ଲମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ବୃତ୍ତାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍କେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ମାଲ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ 4ରୁ 5 ମିଟର ବ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍‌ରେ 16 ମିମି ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 6 ମିମି ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ IIT ମାଡ୍ରାସ ପରୀକ୍ଷଣରେ 2 ମିମି ଘନତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଟିମ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଡିଜାଇନ ହାଲୁକା ଏବଂ ଶସ୍ତା ଅଛି, ଯାହାକି ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।

First Hyperloop Cargo Project
ହାଇପରଲୁପ୍‌ରେ ଏମିତି ପରିବହନ ହେବ ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଗତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡ୍ ବା କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉଚ୍ଛେଦ ବିନା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଏହି ମୋଡ୍‌ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗ ସମ୍ଭବ । ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଲଟ୍ରା-ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 600 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ୍ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିରନ୍ତର ଗତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।

First Hyperloop Cargo Project
ହାଇପରଲୁପ୍‌ ଟ୍ୟୁବର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବ ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat)

ଯାତ୍ରା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (350 କିମି) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ କରିଡର ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ₹1500ରୁ ₹2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁଳନା କରି, ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ମେଟ୍ରୋ କିମ୍ବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ $20-27 ନିୟୁତ ₹166 କୋଟିରୁ ₹224 କୋଟି ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ହାଇପରଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ $10 (₹83 କୋଟି) ନିୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

First Hyperloop Cargo Project
ହାଇପରଲୁପ୍‌ କାର୍ଗୋ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat)

ସୁରକ୍ଷା ଓ ମରାମତି

ଭାକ୍ୟୁମ୍‌ର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗେଟ୍ ଭଲଭ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଯାତ୍ରୀ ପଡ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ କ୍ୟାବିନ୍‌ ଭଳି ଡିଜାଇନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ, ଚାପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ।

ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ହାଇପରଲୁପ୍ ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବିନା ହାଇପରଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇପାରିବ । ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଥାୟୁର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆହୁରି ଲେଭିଟେସନ୍ ଏବଂ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା Air Taxi; 10 ମିନିଟ୍‌ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI PORTHYPERLOOP CARGOHYPERLOOP INDIAହାଇପରଲୁପ୍‌FIRST HYPERLOOP CARGO PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.