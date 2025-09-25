ETV Bharat / technology

ଟ୍ରେନରୁ ଧ୍ବଂସ ହେବ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠିକଣା; ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ

ଭାରତ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଏହାର ମାରକ କ୍ଷମତା 2000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Next-Gen Agni-Prime Missile
Next-Gen Agni-Prime Missile (X@RajnathSingh)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଆଗାମୀ ପିଢିର ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ( Agni-Prime Missile) ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରେଳ-ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ରେଳ-ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚରରୁ ଆଜି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ଉତକ୍ଷେପଣ, ଯାହା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ବିନା ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଗତି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ।" ଏହି ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ମୋବାଇଲ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

କାହିଁକି ଖାସ୍‌ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ?

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ DRDO, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ (SFC) ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତକୁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ରେଳ ନେଟୱର୍କରୁ ଏକ କ୍ୟାନିଷ୍ଟରାଇଜଡ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ରେଳ ଲଞ୍ଚର ସିଷ୍ଟମର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଟ୍ରେନ ଜରିଆରେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା କମ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସହିତ କମ ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।

ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ ଉନ୍ନତ ପିଢ଼ିର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହା 2000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ ଏବଂ ବିକଶିତ ଏହି ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ । ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍' ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସଠିକତା ସହିତ ସମସ୍ତ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ । ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ?

ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଏକ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର-ଲଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଉତକ୍ଷେପଣ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ସହଜ କରିଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏହାକୁ ରେଳ କିମ୍ବା ସଡ଼କ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର

ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି-1ରୁ ଅଗ୍ନି-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଅଗ୍ନି-1ରୁ ଅଗ୍ନି-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 700 କିଲୋମିଟରରୁ 3500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଗ୍ନି-5ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 5000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ଚୀନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଂଶ ସମେତ ଏସିଆକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ସକ୍ଷମ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍‌ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-5ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରିଆସୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକାଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛି । ଭାରତର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ବରୂପ, ଭାରତ ଅଗ୍ନି ସିରିଜର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକଶିତ କରିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ‘ଅସ୍ତ୍ର’ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା DRDO

For All Latest Updates

TAGGED:

AGNI PRIME MISSILERAJNATH SINGHDEFENCE MINISTERଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ ମିସାଇଲ୍‌INDIA LAUNCHES AGNI PRIME MISSILE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.