ପ୍ରତିରକ୍ଷାରୁ କୃଷି, ସବୁରି ଉପରେ ନଜର; GalaxEye ଆଣୁଛି ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍
ସ୍ପେଶଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ GalaxEye ଆଣୁଛି ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍ । ଯାହାକି ପ୍ରତିରକ୍ଷାଠୁ କୃଷି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ।
Published : October 13, 2025 at 4:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ 'GalaxEye' ଏବେ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ 2026ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହାର ନୂତନ ଉପଗ୍ରହ, "ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି" ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପଠାଇବ । ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଉପଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ବର୍ଷା ହେଉ କି ମେଘ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ।
'Mision Drishti' କଣ ?
160 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ 'ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି' ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ବଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପଗ୍ରହ। ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ କମ୍ପାନୀର କନଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 2029 ସୁଦ୍ଧା 8ରୁ 12ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ବ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିବା ।
କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ?
GalaxEyeର ଏହି ଉପଗ୍ରହର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: ଗୋଟିଏ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେନ୍ସର ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ୟାମେରା ପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରାଡାର ସେନ୍ସର, ଯାହା ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀର ସିଙ୍କଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଭୟ ସେନ୍ସରରୁ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିସ୍ତୃତ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ଖରାପ ପାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି ପଠାଇପାରିବ।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ବ୍ୟବହାର ?
ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି ଉପଗ୍ରହରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସିବ । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ତାଜା ଫଟୋ ପଠାଇବ । ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ସହାୟକ ହେବ । ଉପଗ୍ରହ ଫସଲର ସ୍ଥିତି, ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଓ ମାଟିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ
GalaxEye କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ 8ରୁ 10ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ବାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯାହା ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ । ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି ଉପଗ୍ରହଟି ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଶକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ନୂଆ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ।