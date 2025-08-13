ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025ରେ ଭାରତ ନିଜର 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସାରା ଦେଶରେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲକିଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସିଧାସଳଖ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆଗ୍ରହୀ ଦେଶବାସୀ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଲାଲକିଲାରେ ପହଞ୍ଚି ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଓ ପରେଡ୍ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାସହ ଆକାଶରେ ଆମ ସେନା ବାହିନୀ ଓ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆଦି ବୀରତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହା ଦେଖିବା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ବି ଏଥର କିପରି ଏହାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ
ଲାଲକିଲାରେ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆଜି (13 ଅଗଷ୍ଟ)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
- ଷ୍ଟେପ-1: ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇ-ଇନଭିଟେସନ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଷ୍ଟେପ-2: ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦଇ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ OTP ରିକ୍ବେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-3: ଏବେ 'Independence Day 2025 Ticket Booking' ଅପସନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-4: ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-5: ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ ଲାଗି ଏକ ଭ୍ୟାଲିଡ ଫଟୋ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଷ୍ଟେପ-6: ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟେଗୋରୀ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେଟିଂ କାଟେଗୋରୀ ରହିଥାଏ ।
- ଷ୍ଟେପ-7: ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣହ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଟ୍ ଲାଗି 100 ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରିମିୟମ ସିଟ୍ ଲାଗି 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଷ୍ଟେପ-8: ଆପଣ UPI, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
ଟଙ୍କା ପୈଠ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିନିଅନ୍ତୁ । ସେହି ଇ-ଟିକେଟ୍ରେ QR Code ଓ ସିଟିଂ ବିବରଣୀ ରହିଥିବ । ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ସେଭ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଲାଲକିଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ QR କୋଡ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୋଡ୍ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ 2025: ଲାଲକିଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 6.10 ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7.30ଟା ସମୟରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମାରୋହରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବେ, ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 21 ତୋପ ସଲାମୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜନ ଗଣ ମନ ଗାନ କରାଯିବ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ସମାବେଶ ଉପରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ବର୍ଷା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିବାଦନ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଦେଶର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଥ ରୂପରେଖା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପରେ, NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ My Bharat ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ, ତା’ପରେ ବେଲୁନ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ- ଯାହା ଭାରତର ଉଡ଼ାଣର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ।