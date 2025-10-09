ETV Bharat / technology

ସ୍କାମ୍‌ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍‌; ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ଲଞ୍ଚ କଲା Vi Protect

ସ୍କାମ୍‌ ରୋକିବା ଲାଗି ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆର ଅଭିବନ ପଦକ୍ଷେପ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଟେକ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲରେ କଂଗ୍ରେସ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କଲା Vi Protect । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Vi Protect
ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ଲଞ୍ଚ କଲା Vi Protect (Image Credit: Vodafone Idea)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 1:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର ଠକେଇ । ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଠକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ (Vi) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ (IMC) 2025ରେ ଏକ ଏଆଇ-ଚାଳିତ Vi Protect ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ସାଇବର ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ Vi ୟୁଜରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ସ୍ପାମ୍ କଲ୍, ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ସାଇବର ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ । Vi Protect ପ୍ରୟାସ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନେଟୱାର୍କରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ Vi ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପାମ୍, ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ।

ଭିଆଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କିପରି କାମ କରେ ?

Vi Protect ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ: ଏକ AI-ଆଧାରିତ ଭଏସ୍ ସ୍ପାମ୍ ଚିହ୍ନଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏକ AI-ଚାଳିତ ସାଇବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଷ୍ଟମ୍ । ପ୍ରଥମଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଠକେଇ କଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ Viର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ସ୍ପାମ୍‌ ଚିହ୍ନଟ: Viର ଭଏସ୍ ସ୍ପାମ୍ ଚିହ୍ନଟ ସିଷ୍ଟମ୍ AI ମଡେଲ୍, ୱେବ୍ କ୍ରଲର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମତାମତ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଠକେଇ କଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ନମ୍ବର Vi ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକ 'ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ପାମ୍' ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ କଲ୍‌ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ।

ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ତୁଳନାରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ Vi ର ନେଟୱାର୍କରେ ନିର୍ମିତ । ଏପରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲିଂ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଫେକ୍‌ କଲ୍‌କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ।

AI-ଆଧାରିତ ସାଇବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ

ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ହେଉଛି ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ସାଇବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ । ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସାଇବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଞ୍ଚ-ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରାସଙ୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ମାନବ ବୈଧକରଣ ସାମିଲ ।

Viର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ୍‌

ଏହି ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ Vi Protect ଏହା ପୂର୍ବରୁ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ସ୍କାମ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏକ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ URL ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ଫିସିଂ ଏବଂ ମାଲୱେର୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଏଣିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପାମ୍‌ କଲ୍‌ ଚିହ୍ନଟ କରିବ Airtel; 10ଟି ଭାଷାରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ କରିବ ଆଲର୍ଟ

VODAFONE IDEAVI PROTECTCYBER ATTACKSଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆIMC 2025

