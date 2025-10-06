ଚିପ୍ ମିଶନକୁ ବଢାଇବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୂତନ ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 'ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ' ସ୍ଥାପନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର।
Published : October 6, 2025 at 9:00 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିପ୍ ମିଶନକୁ ବଢାଇବ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର । ନୂତନ ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବକୁ ଅନୁମୋଦନ । ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିପ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବାରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 'ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ' ସ୍ଥାପନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ- ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷତା ସହିତ 'ମେକ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ 'ଡିଜାଇନ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହି ଲ୍ୟାବ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗବେଷଣା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ।
ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଅନୁମୋଦନ:
କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର 'ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ' ସ୍ଥାପନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ MPLAD ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଭାରତର ଗଭୀର ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗବେଷଣା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ଆସୁଥିବା ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ 'ଡିଜାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ୨୦% ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଭାର ଘର। ଦେଶର ୨୯୫ ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନତମ EDA ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ୨୦ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୨୮ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ -ଡିଜାଇନ୍ ଚିପ୍ସ SCL ମୋହାଲିରେ ଟେପ୍ କରାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର:
ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି Silicon Carbide (SiC) ଆଧାରିତ ଯୌଗିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସୁବିଧା । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ 3D ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୁବିଧା । IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ Silicon Carbide ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର (SiCRIC) ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ବାରା ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡି ହେବ। ଏହା ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ R&D ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ।
ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବ କଣ?
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ତାଲିମ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରହିବ । ଉପକରଣ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର