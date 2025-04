ETV Bharat / technology

5% ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସେଲ୍‌; ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ Vivo - INDIAN SMARTPHONE SALES 2024

Vivo leads As the Indian smartphone sales grew 5 percent in 2024 ( Image Credit: Vivo )