ChatGPT ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସୁଖନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇନି: ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍
OpenAI କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲା ChatGPT । କହିଲେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ସୁଖନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 13, 2025 at 11:20 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ChatGPT ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସୁଖନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇନି । ନିକଟରେ ଟକର କାର୍ଲସନଙ୍କ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯୋଗଦେଇ କିଛି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଚାଟଜିପିଟି ବିକଶିତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ OpenAIର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାଟକୀୟ ବିଜ୍ଞାନ-କଳ୍ପନାର ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ AIର ନୀରବ, ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ରହିଛି । ChatGPT କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ସେଥିରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ବକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିଥାଏ ।
ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚାଟବଟ୍ ChatGPTର ମାଲିକ ଭାବରେ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ । ଓପନଏଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାତିରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି କାରଣ ChatGPTର ଆଚରଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ସେହି ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ।
AIର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବ
ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କିପରି AI ର ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 7,20,000 ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10% ମଧ୍ୟ ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 1,500 ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ AI ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ChatGPT ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ।
ଏହି ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ OpenAI ଉପରେ ସେହି ଅଭିଭାବକମାନେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ChatGPT ସେମାନଙ୍କ ଯବାନ ପୁଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନାବାଳକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇନପାରେ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି । ତଥାପି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଆଣିନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗୋପନୀୟତା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜେ ।
ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ କାନାଡା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସହାୟତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା (ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି) ଆଇନଗତ, ସେଠାରେ ChatGPT ସେହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପୀଡିତ ଯୁବପିଢିମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ AI କେବେ ବି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କିମ୍ବା ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଏଆଇ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେକ୍ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଣିଷ କି ଏଆଇ ଲେଖିଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ତେବେ ଚାଟଜିପିଟି ପରି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଖୋଦ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏପରି ବିଡମ୍ବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲେ ।