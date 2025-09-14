YouTubeରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ କେମିତି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍
ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଲ୍ଟି-ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଡିଓ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟର ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 14, 2025 at 7:30 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ ନୂଆ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଫିଚର 'ମଲ୍ଟି-ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଡିଓ'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ରିଏଟରମାନେ ନିଜ ଭିଡିଓକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରି ବିଶ୍ବର କୋଣଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବେ । ବେଳେ ବେଳେ ଭିଡିଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ବାଧା ସାଜେ । କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ ।
ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଜର ଏହି ଖାସ୍ ଫିଚରକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ବିଶ୍ବରେ ଥିବା ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଭାରତର କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କୌଣସି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, କୋରିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶରେ ଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବେ । ସେଠାରେ ଥିବା ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।
YouTube ଆଣିଲା ମଲ୍ଟି-ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫିଚର
ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁଭାଷୀ ଅଡିଓ ଟ୍ରାକ୍ ଯୋଡ଼ିଥିବା କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ହାରାହାରି 25% Watch Time ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ପାଇଛନ୍ତି । MrBeast ଏବଂ Jamie Oliver ଭଳି ବଡ଼ ଯୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛନ୍ତି ।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ପରେ, YouTube ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖାଇବା ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର YouTube ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁଭାଷୀ ଅଡିଓ କିପରି ଯୋଡିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓରେ Multi-Language Audio କିପରି ଯୋଡ଼ିବେ ?
ଷ୍ଟେପ-1: ପ୍ରଥମେ YouTube Studio ଖୋଲନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ-2: ଏହାପରେ ମେନ୍ୟୁ ଯାଇ Languages ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ-3: ଏବେ ଆପଣ ଅଡିଓ ଟ୍ରାକ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭିଡିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ-4: ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ Add Language ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେହି ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଡବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଷ୍ଟେପ-5: ଏବେ ଡବ୍ ଅଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 3ଟି ଛୋଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- Dub ପାଖରେ ଥିବା Add ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- Select Fileକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଡବ୍ କରିଥିବା ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଅଡିଓ ଫର୍ମାଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଭିଡିଓର ଡ୍ୟୁରେସନ ସଠିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଷ୍ଟେପ-6: ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା କରିବା ପରେ Publish ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହି ଫିଚର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ । କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭାଷାରେ ରେକର୍ଡ କରି ଏକ ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହି ଫିଚର ଉକ୍ତ ଭାଷାକୁ ଭିଡିଓରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।