'I'm Not A Robot' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି; ଫେକ୍‌ CAPTCHA ସ୍କାମରୁ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ - FAKE CAPTCHA SCAM

ଫେକ୍‌ କ୍ୟାପଚା ସ୍କାମ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠକମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଏହାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଡିଜାଇନ କରିଥାନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Representative Image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (Image Credit: CloudSEK)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍କେଟକୁ ଏକ ନୂତନ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ CAPTCHA ଠକେଇ କୁହାଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତି । ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ପରିଚିତ ଆକ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ପପ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଚାରେ । ପପ୍-ଅପ୍ ହୋଇଥିବା ବାକ୍ସ ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଫାଶ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଏପରି ନୂଆ ଧରଣର ଠକେଇରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଫେକ୍‌ କ୍ୟାପଚା ସ୍କାମ କଣ ?

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ୟୁରିଂ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା CAPTCHA, ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଟୁଲ୍‌ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ମଣିଷ କି ଚାଟବଟ୍ । ଏଥିରେ ବିକୃତ ପାଠ୍ୟ, ଚିତ୍ର ଚୟନ, ଅଡିଓ ସଙ୍କେତ, ସରଳ ପଜଲ୍ କିମ୍ବା କେବଳ ଏକ ଚେକବକ୍ସ ଟିକ୍ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମ୍ପ୍ରତି, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନକଲ କରି ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଲୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।

ନକଲି CAPTCHA ସାଧାରଣତଃ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ୱେବସାଇଟ୍, କ୍ଷତିକାରକ ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ଫିସିଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଡୋମେନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ଆଳରେ ବ୍ରାଉଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।

Fake CAPTCHA Scam
'Verify' ବଟନ୍‌ ପରେ ଆଉ କଣ ପଚାରିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ (Image Credit: CloudSEK)

CloudSEK ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନକଲି କ୍ୟାପଚା ହେଉଛି ଏକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କୌଶଳ ଯାହା ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାନବ ଯାଞ୍ଚ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହା Windows ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ Lumma Stealer ମାଲୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ କହିଥାଏ । ଏହି ମାଲୱେର୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ପାସୱାର୍ଡ, ବ୍ରାଉଜିଂ ଇତିହାସ, ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ବିବରଣୀ ସମେତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକୃତ ଓ ଫେକ୍‌ କ୍ୟାପଚାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ?

ବିଶ୍ବସ୍ତ ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାମାଣିକ CAPTCHAରେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଛବି ଚୟନ କରିବା, ବିକୃତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ଚେକବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରିବା । ମାତ୍ର ଏକ ନକଲି କ୍ୟାପଚାଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରେ ଯେପରିକି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

ନକଲି CAPTCHA ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭୁଲ ବନାନ, ଅସ୍ବାଭାବିକ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ଡୋମେନ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କରିବା । ନକଲି କ୍ୟାପଚା ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂଚକ ହେଉଛି ଯଦି ଏହା ସିଧାସଳଖ ୱେବପେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ବେଡ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଅନିୟମିତ ପପ୍-ଅପ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

Fake CAPTCHA Scam
PowerShell Malicious Code (Image Credit: CloudSEK)

ଫେକ୍‌ କ୍ୟାପଚା ଚିହ୍ନଟ ପରେ କଣ କରିବେ ?

ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଉଥିବା କ୍ୟାପଚାଟା ନକଲି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

  • ଷ୍ଟେପ୍‌-1: ତୁରନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ Exit ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-2: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଡିସକନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-3: ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-4: ବ୍ରାଉଜର Cache, କୁକିଜ୍ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହଟାନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-5: ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-6: ଯେକୌଣସି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ନଖୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିପରି AI ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ? ଖୁଲାସା କଲା ଗୁଗଲ୍‌

