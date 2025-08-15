ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବର୍ଷିକିଆ ପାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାସ୍ ଦ୍ବାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ଲାଗି ସୁଲଭ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଏହା ଘରୋଇ ଯାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ଥରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି ପୁରା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ପାସ୍ ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ଯାନ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ 200ଥର କ୍ରସ୍ କରିପାରିବ ।
FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଏବଂ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ମାନକ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ FASTag ରିଚାର୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଏକ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପରି କାମ କରିବ, ଯାହା FASTag ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସର ଟ୍ରାକ୍ ନକରି ଏକ ସୁଗମ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
#FASTagbasedAnnualPass for ₹3,000!— NHAI (@NHAI_Official) August 11, 2025
✅ Valid for 1 year or up to 200 toll plaza crossings – whichever is earlier – starting from the day you activate it.
✅ Enjoy seamless travel across highways without the hassle of frequent top-ups.
Travel smarter, travel with #FASTag!… pic.twitter.com/eDABOdqO2M
FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କଣ ?
ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଏକ ପ୍ରି-ପେଡ୍ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି କାର, ଜିପ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ ସମେତ ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଘରୋଇ ଯାନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 200 ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ଫି ଦେବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ବର୍ଷିକିଆ ପାସ୍ କିଣିବା ଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ । ନୂଆ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଖୁବ ସହଜରେ ୟୁଜରଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଏକୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ।
FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍: ଯୋଗ୍ୟତା
ଯଦି ଆପଣ ବି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାସ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ:
- ସକ୍ରିୟ FASTag: ଗାଡ଼ିର ବିଦ୍ୟମାନ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- FASTagର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ: ଏହାକୁ ଗାଡ଼ିର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍କାନ କରାଯାଇପାରିବ।
- ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଲିଙ୍କ୍: ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର (VRN) FASTag ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସୁଗମ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
- ଘରୋଇ ଯାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କେବଳ ଘରୋଇ, ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ, ଯେପରିକି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍, ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।
- ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ: ଜାଲିଆତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା FASTag ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍: କେମିତି କିଣିବେ ?
ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି:
- ଷ୍ଟେପ୍-1: ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ NHAI କିମ୍ବା MoRTH ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-2: ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ FASTag ID ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-3: ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ; ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, UPI କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନରେ 3000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରନ୍ତୁ ।
ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା FASTag ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ । ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025ରେ ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ SMS ପାଇବେ ।