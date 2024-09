ETV Bharat / technology

ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି ମହିଳା ? ସିଧା ଅନଲାଇନରେ NWCରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଷ୍ଟେପ - How to file complaint on NWC

Published : 3 hours ago

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଆରେ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସିଧାସଳଖ ନ ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ (NWC) କଣ ? ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ମହିଳା ଆକ୍ଟ, 1990 ଅଧୀନରେ ଜାନୁଆରୀ 1992ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ମହିଳା ଆୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ଆଇନଗତ ସଂରକ୍ଷଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାନତା ହାସଲ ନେଇ ସକ୍ଷମ କରିବା; ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା । ମହିଳା ଆୟୋଗକୁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଲ୍, ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍, PMR ସେଲ୍, ନନ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଲ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସେଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଛି । କେମିତି ଅନଲାଇନରେ କରିବେ ଅଭିଯୋଗ ? ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆୟୋଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ http://ncw.nic.in କିମ୍ବା http://ncwapps.nic.inରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ଅନଲାଇନରେ ଆଟାଚ୍‌ କରିପାରିବେ ନଚେତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 011-26944880 ଏବଂ 26944883କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍‌ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରିବେ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇପାରିବ । ଏହାସହ, ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ଘଟଣାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ପ୍ରତିକାରର ବିବରଣୀ ଯଦି ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ । Step 1 (NWC)